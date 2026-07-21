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СМИ: Лондон и Берлин планируют разработать ракету радиусом действия 2 тыс. км

21 июля 2026 09:50
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СМИ: Лондон и Берлин планируют разработать ракету радиусом действия 2 тыс. км-0

ФРГ и Великобритания хотят к 2034 году осуществить разработку крылатой ракеты, радиус действия которой стотавил бы 2 тысячи км, пишет ТАСС со ссылкой на газету Die Welt.

Издание обладает сведениями о том, что заинтересованность начать «золотой век» сотрудничества в сфере оборонной политики имеют обе стороны. Двусторонние отношения, как замечено, могут приобрести «новый импульс» при новом британском премьер-министре Энди Бернэме. Секретная программа Deep Precision Strike, в рамках которой планируется разработка ракеты, – флагманский проект нового германо-британского взаимодействия, поясняет автор.

Концепция DPS подразумевает нанесение высокоточных ударов в глубоком тылу противника. Газета поясняет, что рассматривается сценарий в случае якобы потенциального конфликта с РФ. На саммите НАТО в Анкаре в июле программу DPS стоимостью порядка €35 млрд анонсировали как проект 12 стран блока, руководителем выступил Лондон. У Берлина – центральная роль.

Подробности проекта строго конфиденциальны.

Фото: Pinterest

# Международная политика # НАТО

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