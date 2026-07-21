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В Украине больных ВИЧ и гепатитом признают годными к службе

21 июля 2026 08:17
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В Украине больных ВИЧ и гепатитом признают годными к службе-0

В Украине годными к службе в рядах Вооруженных сил признаются граждане с установленным диагнозом ВИЧ, а также имеющие психические расстройства, пишет РИА Новости.

По словам уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в текущем году зафиксированы тысячи обращений от украинцев, где указано, что даже с явными признаками заболеваний Военно-врачебная комиссия выносит решение «ограничено годен» либо «полностью пригоден».

Лубинец подчеркнул, что в ВСУ – большое количество людей, мобилизованных с ВИЧ-инфекцией, гепатитом В, гепатитом С.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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