В Минской области продолжают борьбу с борщевиком

В Минской области продолжают уничтожать борщевик Сосновского. Это один из самых агрессивных сорняков, который вытесняет другие растения и опасен для человека – его сок вызывает тяжелые ожоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы остановить распространение инвазивного вида, специалисты косят траву и обрабатывают землю химикатами. В Молодечненском районе уже выполнили план на этот сезон – там обработали все выявленные участки.

Иван Мелюк, начальник Молодечненской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

В Молодечненском районе площадь произрастания составляет 80 гектар борщевика Сосновского. Применяются методы по борьбе. Это химическим способом с применением разрешенных гербицидов. Применяются такие мероприятия как механическим. Это и скашивание и обработка земель фрезами, культивированием. Наиболее эффективный метод – это химическая обработка.

Еще один эффективный способ борьбы – вовлечение пустующих земель в оборот. Когда заросшие участки начинают распахивать и засевать культурными растениями, борщевик исчезает сам.