Это миф – почему гормональная терапия не приводит к ожирению, объяснила гинеколог

До сих пор встречаются люди, которые уверены: постоянный прием гормонов – это путь к ужасному ожирению. Забудьте о стереотипах – умоляют медики. Лекарственные средства совсем не те, что полвека назад. Побочных явлений несравненно меньше и те под контролем, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Наталья Сорокина, врач-гинеколог Медицинского городского клинического эндокринологического центра:

Часто пациентки при назначении гормональной терапии – у них всегда первый вопрос: я поправлюсь? Я всем говорю, что у меня сотни пациенток, пока еще ни одна не поправилась на самом деле. Это тот миф, который почему-то еще существует среди женщин. Нет, абсолютно. Женщины не поправляются. Максимум 1-2 килограмма только на старте терапии, которые потом уходят.

Действительно современные препараты – это умные молекулы с высокой селективностью. Они воздействуют точечно, имитируя естественные процессы в организме. Дозировки микронизированы и подбираются индивидуально. Контроль веса сегодня не вопрос: повезет-не повезет, а часть протокола лечения. Врачи отслеживают такие параметры, как уровень лептина, чувствительность к инсулину, водно-солевой баланс. Более того, многие гормоны, наоборот, помогают удерживать нормальный вес, ускоряя метаболизм и сжигая висцеральный жир. Отказ от гормонов при реальной необходимости – это гарантированное ухудшение качества жизни.