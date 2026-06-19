Лукашенко ознакомился с опытом работы предприятия в Узденском районе

Предприятие закрепило за собой статус одного из самых технологичных агропромышленных комплексов региона. Здесь успешно совмещают классическое производство с передовыми биотехнологиями. В хозяйстве взялись за создание принципиально новой модели племенного животноводства, в основе которой передовые разработки отечественной науки. Предприятие превратилось в инновационный центр, где классическое разведение крупного рогатого скота дополнили технологиями геномной селекции и репродуктивной биотехнологии. Сегодня здесь не просто выращивают животных, а формируют уникальный генетический потенциал для всей отрасли. Ставку делают на особые технологии воспроизводства стада и индивидуальный подход к каждому животному.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты мне пишешь, что это будущее, это перспектива развития Беларуси и так далее. Ну, я и хотел посмотреть эту перспективу. Но в чем же изюминка? То, что мы плохо разводим скот – это факт. Где-то хуже, где-то лучше. Это факт. Надо лучше. Но это я знаю.

Иван Кысса, директор ООО «БелИнтерГен»:

Вот Александр Николаевич [Косинец – прим.ред.] правильно сказал. Фундаментальные вещи для всех общие. Кормить, выращивать корма.

– А изюминка?

– А изюминка уже в тонкостях. У нас очень много здесь тонких таких вещей, технологических процессов. Например, мы используем сперму только для того, чтобы получать больше телочек. У нас 90% рождается телочек. Это очень сильный экономический рычаг. Допустим, по кормлению. Мы взяли такой рацион, который, может быть, не все возьмут. Рацион и компоненты – все белорусского производства. От шротов, мы не используем соевый шрот. Мы исключили, но мы не рекомендуем всем, зерновые использовать в рационе. Питательность основного рациона за счет грубых кормов. И вот здесь мы посеяли на одном поле более жесткую траву, чтобы была.

Вот это все тонкости. 38 литров мы доим. Это не так просто, но это реально и это возможно масштабировать. И многие хозяйства имеют такой результат. Я не хочу сказать, что мы единственные такие.

Мы корову контролируем 365 дней в году. Каждую корову. Не просто корову в целом, каждую, каждый день. У нас 6 программ работает на это. Стремимся, чтобы корова давала за лактацию на пике и до запуска. Мы вывели формулу, что корова должна идти в запуск с удоем 30 литров.