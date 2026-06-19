Лукашенко ознакомился с опытом работы предприятия в Узденском районе

Технологическая дисциплина – фундамент. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Узденский район. Глава государства посетил молочно-товарный комплекс «Яченка» компании «БелИнтерГен», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предприятие закрепило за собой статус одного из самых технологичных агропромышленных комплексов региона. Здесь успешно совмещают классическое производство с передовыми биотехнологиями. В хозяйстве взялись за создание принципиально новой модели племенного животноводства, в основе которой передовые разработки отечественной науки. Предприятие превратилось в инновационный центр, где классическое разведение крупного рогатого скота дополнили технологиями геномной селекции и репродуктивной биотехнологии. Сегодня здесь не просто выращивают животных, а формируют уникальный генетический потенциал для всей отрасли. Ставку делают на особые технологии воспроизводства стада и индивидуальный подход к каждому животному.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты мне пишешь, что это будущее, это перспектива развития Беларуси и так далее. Ну, я и хотел посмотреть эту перспективу. Но в чем же изюминка? То, что мы плохо разводим скот – это факт. Где-то хуже, где-то лучше. Это факт. Надо лучше. Но это я знаю.
Иван Кысса, директор ООО «БелИнтерГен»:
Вот Александр Николаевич [Косинец – прим.ред.] правильно сказал. Фундаментальные вещи для всех общие. Кормить, выращивать корма.
– А изюминка?
– А изюминка уже в тонкостях. У нас очень много здесь тонких таких вещей, технологических процессов. Например, мы используем сперму только для того, чтобы получать больше телочек. У нас 90% рождается телочек. Это очень сильный экономический рычаг. Допустим, по кормлению. Мы взяли такой рацион, который, может быть, не все возьмут. Рацион и компоненты – все белорусского производства. От шротов, мы не используем соевый шрот. Мы исключили, но мы не рекомендуем всем, зерновые использовать в рационе. Питательность основного рациона за счет грубых кормов. И вот здесь мы посеяли на одном поле более жесткую траву, чтобы была.
Вот это все тонкости. 38 литров мы доим. Это не так просто, но это реально и это возможно масштабировать. И многие хозяйства имеют такой результат. Я не хочу сказать, что мы единственные такие.
Мы корову контролируем 365 дней в году. Каждую корову. Не просто корову в целом, каждую, каждый день. У нас 6 программ работает на это. Стремимся, чтобы корова давала за лактацию на пике и до запуска. Мы вывели формулу, что корова должна идти в запуск с удоем 30 литров.
Александр Лукашенко:
Ну, недавно растелилась корова, 55 литров.
– Нормально. И даже в деревне может корова так давать на пике молока. Но важно, чтобы давала 365 дней в году такое количество.
– Ну так Дмитрий Николаевич, я пока не вижу тут ни эмбрионов, ни других каких-то.
– Мы еще не рассказали вам.
– Так может в этом у них изюминка? Он сейчас биоматериал покупает по всему миру или от своих быков берет?
– Пока берем лучшие мировые генофоны. И это правильно. Мы должны делать прилитие свежей крови в страну.
– Ну, это правильно, но основа должна быть белорусская, так понимаю.
– А она есть. Мы завозим только 2%, может быть, 1% семени из-за пределов. Это мизерное количество.
– В общем, как я задавал вопрос, никакой тут исключительной изюминки я не вижу, хотя я на это надеялся и думал, что вот мы что-то тут новое возьмем. Просто порядок навел и работает на этом клочке земли. Что такое 900 гектаров? Это ничего.
Высокую культуру земледелия Президент оценил с борта вертолета. Беларусь находится в северных широтах, земли местами скудные, но страна уверенно держится на вершине мирового сельскохозяйственного производства. Секрет в тотальном и жестком контроле над каждым процессом. Наша страна сознательно сохранила крупнотоварное государственное производство, чтобы гарантированно накормить население и обеспечить продовольственную безопасность. Задача Президента – активнее осваивать территории, где земельные ресурсы есть, а людей почти не осталось. Именно туда нужно привлекать сильных инвесторов.