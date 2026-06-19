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Откладываем гаджеты – что способствует выработке гормона сна, узнали у главного врача эндокринологического центра

19 июня 2026 16:22
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Наши биологические ритмы давно сбиты сиянием голубых экранов. Дело в том, что гормон сна мелатонин начинает вырабатываться примерно с 22-23 часов. Как раз в то время, когда мы добираемся до экранов компьютеров или смартфонов, чтобы полистать ленту после трудового дня, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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Откладываем гаджеты – что способствует выработке гормона сна, узнали у главного врача эндокринологического центра-2

Елена Юреня, главный врач Минского городского клинического эндокринологического центра:
Мы должны не забывать, что свет, который светит нам – экран, синий цвет, который смотрим в телефоне, светит прямо в нашу шишковидную железу. Мелатонин при этом не может синтезироваться. Поэтому перед сном откладываем гаджеты, берем книгу, читаем то, что нам нравится. Световая гигиена – мы говорим. Зачастую в условиях мегаполисов, в нашей урбанизации, мы рекомендуем нашим пациентам, посетителям использовать блэкаут. Для того, чтобы не было дополнительных световых раздражителей перед сном.

Подробности в видео.

# Елена Юреня # Здоровье

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