Откладываем гаджеты – что способствует выработке гормона сна, узнали у главного врача эндокринологического центра

Наши биологические ритмы давно сбиты сиянием голубых экранов. Дело в том, что гормон сна мелатонин начинает вырабатываться примерно с 22-23 часов. Как раз в то время, когда мы добираемся до экранов компьютеров или смартфонов, чтобы полистать ленту после трудового дня, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Елена Юреня, главный врач Минского городского клинического эндокринологического центра:

Мы должны не забывать, что свет, который светит нам – экран, синий цвет, который смотрим в телефоне, светит прямо в нашу шишковидную железу. Мелатонин при этом не может синтезироваться. Поэтому перед сном откладываем гаджеты, берем книгу, читаем то, что нам нравится. Световая гигиена – мы говорим. Зачастую в условиях мегаполисов, в нашей урбанизации, мы рекомендуем нашим пациентам, посетителям использовать блэкаут. Для того, чтобы не было дополнительных световых раздражителей перед сном.