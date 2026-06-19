Как образ жизни влияет на уровень тестостерона у мужчин – рассказал психотерапевт

Есть интересный научный факт: на половое влечение и эрекцию влияет уровень жизни. Причем чем беднее страна и проще в ней условия проживания, тем активнее ее мужчины, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Вадим Разделовский, врач-психотерапевт:

Что касается образа жизни и гормонального фона, естественно, они очень близко и тесно связаны. Сейчас люди живут в условиях все больше отдаляющихся от тех естественных условий, когда жили в дикой природе. Гиподинамия, лишний вес, совершенно другое питание. Продукты рафинированные, обладают определенными перекосами в плане ингредиентов. Все это сказывается на гормональном фоне и самочувствии людей. Например, доказано: уровень тестостерона у мужчин в развитых странах все время снижается. Это то, что касается средних цифр. Это, конечно, неизбежно отражается как на поведении человека, как на феминизации мужчин, так и чаще появляется та или иная психическая патология.

Есть другие приметы недостатка андрогенов, то есть мужских гормонов.