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Александр Лукашенко вручил символы Государственного знака качества

23 января 2025 13:31
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Итог прошедшего Года качества и многообещающий старт соответствующей пятилетки. Торжественное мероприятие собрало под сводами Дворца Независимости лучших из лучших – производителей, чья продукция достойна наивысшей оценки. Александр Лукашенко 23 января вручил символы Государственного знака качества и подчеркнул: как бы Беларуси ни ставили палки в колеса, ключевые отрасли экономики дали прирост, рассказали в программе Новости «24 часа».

Александр Лукашенко вручил символы Государственного знака качества-2

В списке тех, кто удостоен высоких наград, не в целом предприятия страны, а конкретные товары, которые они производят. Так, в линейке победителей – карьерный самосвал «БЕЛАЗ», трактор «Беларус», Лидская мука, серия изделий «Пинскдрева», льняная продукция от Оршанского льнокомбината, Рогачевская сгущенка.

Это известные всем марки, о которых мы с гордостью говорим «‎Зроблена ў Беларусi» – отметил Президент. Все они прошли серьезный и даже жесткий отбор на соответствие критериям инновационности, технологичности, безопасности, экологичности и эстетичности. Как раз вручаемый Знак качества и символизирует все пять граней успеха. Всего в конкурсе участвовало порядка 220 организаций-производителей, на получение отличительного знака претендовало 660 товаров. 

Лукашенко: как бы ни ставили нам палки в колеса, ключевые отрасли экономики дают прирост.

Александр Лукашенко вручил символы Государственного знака качества-4

Удостоена сегодня высокой награды и линейка льняной продукции от Оршанского льнокомбината. Это как раз то, про что с уверенностью можно сказать: технологии – от предков, качество – от души. Белорусский лен знает и покупает весь мир: география – от Бразилии до Японии. 

Александр Лукашенко вручил символы Государственного знака качества-6

Марина Орловская, начальник управления менеджмента качества Оршанского льнокомбината:
У нас грандиозные планы, как по расширению ассортимента, так и по торговой сети. Я помню те времена, когда одежду изо льна не носили на постсоветском пространстве вообще. Это мялось, это было неудобно, она садилась. Сейчас у нас одежда расходится как горячие пирожки, можно так сказать. То есть мы изменили технологию, мы изменили отношение ко льну как к одежде. Я как производитель и человек, который отвечает за качество продукции, не знаю одежды, когда жарко и влажно, лучше льна.

Останавливаться на достигнутом – это точно не про белорусов. Да и ставить планку выше ориентирует глава государства. Тем более впереди нас ждет пятилетка качества. А это касается не только исключительно всех отраслей экономики, это касается всей жизни, качество которой нам предстоит повышать всем вместе.

# Александр Лукашенко # Год качества # Предприятия Беларуси

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