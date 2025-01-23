Александр Лукашенко вручил символы Государственного знака качества

Итог прошедшего Года качества и многообещающий старт соответствующей пятилетки. Торжественное мероприятие собрало под сводами Дворца Независимости лучших из лучших – производителей, чья продукция достойна наивысшей оценки. Александр Лукашенко 23 января вручил символы Государственного знака качества и подчеркнул: как бы Беларуси ни ставили палки в колеса, ключевые отрасли экономики дали прирост, рассказали в программе Новости «24 часа».

В списке тех, кто удостоен высоких наград, не в целом предприятия страны, а конкретные товары, которые они производят. Так, в линейке победителей – карьерный самосвал «БЕЛАЗ», трактор «Беларус», Лидская мука, серия изделий «Пинскдрева», льняная продукция от Оршанского льнокомбината, Рогачевская сгущенка. Это известные всем марки, о которых мы с гордостью говорим «‎Зроблена ў Беларусi» – отметил Президент. Все они прошли серьезный и даже жесткий отбор на соответствие критериям инновационности, технологичности, безопасности, экологичности и эстетичности. Как раз вручаемый Знак качества и символизирует все пять граней успеха. Всего в конкурсе участвовало порядка 220 организаций-производителей, на получение отличительного знака претендовало 660 товаров. Лукашенко: как бы ни ставили нам палки в колеса, ключевые отрасли экономики дают прирост.

Удостоена сегодня высокой награды и линейка льняной продукции от Оршанского льнокомбината. Это как раз то, про что с уверенностью можно сказать: технологии – от предков, качество – от души. Белорусский лен знает и покупает весь мир: география – от Бразилии до Японии.