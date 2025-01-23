Александр Лукашенко вручил символы Государственного знака качества
Итог прошедшего Года качества и многообещающий старт соответствующей пятилетки. Торжественное мероприятие собрало под сводами Дворца Независимости лучших из лучших – производителей, чья продукция достойна наивысшей оценки. Александр Лукашенко 23 января вручил символы Государственного знака качества и подчеркнул: как бы Беларуси ни ставили палки в колеса, ключевые отрасли экономики дали прирост, рассказали в программе Новости «24 часа».
В списке тех, кто удостоен высоких наград, не в целом предприятия страны, а конкретные товары, которые они производят. Так, в линейке победителей – карьерный самосвал «БЕЛАЗ», трактор «Беларус», Лидская мука, серия изделий «Пинскдрева», льняная продукция от Оршанского льнокомбината, Рогачевская сгущенка.
Это известные всем марки, о которых мы с гордостью говорим «Зроблена ў Беларусi» – отметил Президент. Все они прошли серьезный и даже жесткий отбор на соответствие критериям инновационности, технологичности, безопасности, экологичности и эстетичности. Как раз вручаемый Знак качества и символизирует все пять граней успеха. Всего в конкурсе участвовало порядка 220 организаций-производителей, на получение отличительного знака претендовало 660 товаров.
Лукашенко: как бы ни ставили нам палки в колеса, ключевые отрасли экономики дают прирост.
Удостоена сегодня высокой награды и линейка льняной продукции от Оршанского льнокомбината. Это как раз то, про что с уверенностью можно сказать: технологии – от предков, качество – от души. Белорусский лен знает и покупает весь мир: география – от Бразилии до Японии.
Марина Орловская, начальник управления менеджмента качества Оршанского льнокомбината:
У нас грандиозные планы, как по расширению ассортимента, так и по торговой сети. Я помню те времена, когда одежду изо льна не носили на постсоветском пространстве вообще. Это мялось, это было неудобно, она садилась. Сейчас у нас одежда расходится как горячие пирожки, можно так сказать. То есть мы изменили технологию, мы изменили отношение ко льну как к одежде. Я как производитель и человек, который отвечает за качество продукции, не знаю одежды, когда жарко и влажно, лучше льна.
Останавливаться на достигнутом – это точно не про белорусов. Да и ставить планку выше ориентирует глава государства. Тем более впереди нас ждет пятилетка качества. А это касается не только исключительно всех отраслей экономики, это касается всей жизни, качество которой нам предстоит повышать всем вместе.