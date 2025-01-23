Сделал замечание Лукашенко! Поговорили с вальщиком леса, который проводил мастер-класс для Президента

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Алена Сырова, политический обозреватель:

Суровый человек с бензопилой в руках говорит первому лицу страны о том, что тот что-то делает не так. И Президент мало того что внимает, так еще и благодарит за знания. Кому-то, кто, наверное, не живет в Беларуси, очень трудно поверить в то, что эта история – реальность, а не хорошо срежиссированная сцена. Те, кто в теме, прекрасно знают, что это вполне рядовой случай, когда, невзирая на статусы и должности, одному не зазорно, а другому не страшно что-то подсказать своему, тем более, когда чувствуешь, что тебя готовы слышать.

О встрече с Президентом и волнении Иван Липский, вальщик леса Логойского лесхоза:

Просто обыкновенная заготовка древесины была. Поставили харвестер. Один харвестер, маленький харвестер, как вальщик заготавливает древесину. Меня просто выбрали, там любого можно было поставить. Возможно, как лучший вальшик района или лесхоза. Я периодически в соревнованиях участвую в районных, областных, республиканских. В лесхозе один как бы. Насчет этого договора не было, что ко мне первое лицо подойдет в такой обстановке. Мы там два дня до этого были. Два дня вхолостую ждали. Он приехал 26 апреля, я точно помню, когда на вертолете летел. И то не планировалось ко мне заходить. Сразу и волнения не было. Ладно, пройдут, технику посмотрят. Когда уже ко мне пошли, там уже присутствовало волнение. Но такое волнение, я говорил потом, когда на речку приходят купаться, страшно первый раз окунуться, а потом уже тепло. Мне тоже. Аж колотило, пот был, струйки текли. А потом как-то все… События быстро развивались, что я не успел полностью по имени и отчеству его называть. Заметили, что я говорил Григорьевич и все, а Александром не успевал.

«Посторонних людей в лесу не работает» В школу когда ходил, книги читал по охоте. Меня изначально тянуло, я, может быть, еще егерем пошел бы. И на охоту я ходил, пока еще и охотничьего билета не было. У батьки ружье стырю и побегу. Пошел сюда, тут то же самое, охотником стал. Так вот тянулся. В хороших отношениях был с лесничим. Когда стал, даже пилу дали новую сразу. В первый день пилу сразу дали, лесничий знал, что я могу работать уже. Я еще когда в школу ходил, заготавливали. В деревне же надо дрова заготавливать. В 9-10 классе уже помогал батьке заготавливать. Дядьке, тетке тоже помогал пилить. И в лесу даже валил уже. Посторонних людей у нас в лесу не работает. Я, отец мой, сын пошел, дочь тоже пошла. Не такая уже крутая зарплата у нас. Его одноклассник, работает недалеко, фирма там, его зарплата за 3 с копейками, 4, он переманивает его туда, но за последние 5-6 лет так и не пошел туда. Он сам, я даже не уговаривал, куда поступать, он сам. Учился хорошо, он мог поступить в любое, аттестат на девятки, десятки. ЦТ тоже хорошо сдал. Баллов достаточно было, он мог в любое поступать. Я даже раз как-то в лесу ночевал. Даже спички были там. Мотоцикл сломался. Я там хотел поремонтировать. И погода была такая дождливая, осенью было. Три штуки оставил спички, чтобы потом костер разжечь. Разжег, потом до утра. Потом уже приехали, помогли мотоцикл мой собрать. У меня один раз так происходило, что без ничего и в лесу. Погода нулевая была.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не дай бог война, и у тебя будет муж, который вообще не может тебя защитить и твой дом. Зачем такой мужик, который не может отличить пистолет от автомата? Иван Липский:

Я за своего сына ручаюсь, что он не пропадет, если попадет в такую обстановку. Нет, я не городской житель. Все удобства и дома можно в деревне создать. Какое удобство, если выходные, если кто на деревню не поехал, как у меня родственник моей жены, сестры муж говорит, что со спальни на кухню два дня. А тут, в деревне, во двор пошел, собаку прогулять, на речку сходить. У меня речка 100 метров от меня практически. Тут охота, рыболовство, пчеловодство.