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Приняты необходимые меры – глава МВД оценил готовность белорусских спецслужб к основному дню выборов

23 января 2025 17:15
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Белорусские спецслужбы начеку. Готовность оперативно-дежурных подразделений Минска к реагированию на нештатные ситуации в основной день голосования на выборах Президента Беларуси проверили председатель Совета Республики, министр внутренних дел, глава Мингорисполкома и начальник столичного ГУВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приняты необходимые меры – глава МВД оценил готовность белорусских спецслужб к основному дню выборов-2

Руководителям продемонстрировали возможности «умных» камер видеонаблюдения. Они установлены на избирательных участках, прилегающих территориях и улицах города. С учетом возможных изменений оперативной обстановки Иван Кубраков поставил ряд конкретных задач межведомственному штабу, сотрудникам управления оперативно-дежурной службы и центра мониторинга общественной безопасности.

Приняты необходимые меры – глава МВД оценил готовность белорусских спецслужб к основному дню выборов-4

Основное требование – обеспечить безопасность всех участников электоральной кампании, не допустить или своевременно пресечь правонарушения. В целом глава МВД остался доволен увиденным, констатировав: для обеспечения правопорядка в Минске созданы все условия и приняты необходимые меры.

# Выборы в Беларуси # Иван Кубраков # Наталья Кочанова # МВД Беларуси

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