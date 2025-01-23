Приняты необходимые меры – глава МВД оценил готовность белорусских спецслужб к основному дню выборов

Сделал замечание Лукашенко! Поговорили с вальщиком леса, который проводил мастер-класс для Президента

«Человек с бензопилой в руках говорит первому лицу страны о том, что тот что-то делает не так. И Президент мало того что внимает, так еще и благодарит за знания».