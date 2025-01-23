Лукашенко: как бы ни ставили нам палки в колёса, ключевые отрасли экономики дают прирост

Итог прошедшего Года качества и многообещающий старт соответствующей пятилетки. Торжественное мероприятие собрало под сводами Дворца Независимости лучших из лучших – производителей, чья продукция достойна наивысшей оценки. Александр Лукашенко 23 января вручил символы Государственного знака качества и подчеркнул: как бы Беларуси ни ставили палки в колеса, ключевые отрасли экономики дали прирост, рассказали в программе Новости «24 часа».

Это известные всем марки, о которых мы с гордостью говорим «‎Зроблена ў Беларусi» – отметил Президент. Все они прошли серьезный и даже жесткий отбор на соответствие критериям инновационности, технологичности, безопасности, экологичности и эстетичности. Как раз вручаемый Знак качества и символизирует все пять граней успеха. Всего в конкурсе участвовали порядка 220 организаций-производителей, на получение отличительного знака претендовало 660 товаров.

В списке тех, кто удостоен высоких наград, не в целом предприятия страны, а конкретные товары, которые они производят. Так, в линейке победителей – карьерный самосвал «БЕЛАЗ», трактор «Беларус», Лидская мука, серия изделий «Пинскдрева», льняная продукция от Оршанского льнокомбината, Рогачевская сгущенка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Качество – одновременно и конечный результат, и путь. Это наш основной ресурс наряду с трудолюбием, интеллектом и дисциплиной, благодаря которым мы живем в независимой стране вопреки беспрецедентному давлению. 30 лет – мирных и созидательных. Наша страна, которая будет конкурировать в своем производстве всегда, потому что то, что мы производим (даже хорошего, высочайшего качества), вынуждена будет конкурировать с другими государствами, которые производят точно такие продукты. Итоги Года качества, которые мы сегодня подводим, – это результат десятилетий нашего развития. Поэтому закономерно, что выставка наших достижений «Моя Беларусь» в новом Минском международном выставочном центре стала главным событием минувшего года.

Я надеюсь, что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Победы, которую мы будем праздновать скоро, этот выставочный центр станет еще краше. Меньше чем за месяц выставку посетили более 300 тысяч человек. Они увидели результат колоссального, поистине героического труда. Как бы ни ставили нам палки в колеса, ключевые отрасли экономики дают прирост. ВВП в 2024 году составил 104 %. Как бы ни пытались нам перекрыть кислород, белорусская продукция экспортировалась в 154 страны на общую сумму свыше 50 миллиардов долларов. И мы даже вышли на 14 новых рынков сбыта.

Но останавливаться на достигнутом – это точно не про белорусов. Да и ставить планку выше ориентирует глава государства. Тем более впереди нас ждет пятилетка качества. А это касается не только исключительно всех отраслей экономики, это касается всей жизни, качество которой нам предстоит повышать всем вместе.