«Наконец отвязаться от доллара». Артём Свиридов о том, как экономические шоки могут повлиять на Беларусь

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости Президент 15 марта собрал руководящий и оперативный состав органов госбезопасности. Говорили о белорусской экономике и преодолении санкций, перспективах доллара, договоренностях с Россией и о попытке удара по территории Беларуси ракетой «Точка-У», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
14 марта правительства наших стран договорились об особо благоприятном режиме для наших предприятий, реструктуризации кредитной нагрузки, ожидается более оптимальная цена на нефть и финансирование программ импортозамещения.
Артем Свиридов, кандидат политических наук:
Те сложности, с которыми столкнулась и белорусская экономика, и мировая экономика, тот кризис, те шоки экономические – одновременно это шансы, которыми, я уверен, мы воспользуемся, чтобы наконец издать собственные, самодостаточные центры экономического развития. Я сейчас веду речь о, прежде всего, Евразийском экономическом союзе, чтобы наконец отвязаться от доллара, от евро – от любой другой валюты. И теперь вести речь уже о самодостаточном экономическом пространстве.
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