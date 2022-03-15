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«Наконец отвязаться от доллара». Артём Свиридов о том, как экономические шоки могут повлиять на Беларусь

15 марта 2022 17:24
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости Президент 15 марта собрал руководящий и оперативный состав органов госбезопасности. Говорили о белорусской экономике и преодолении санкций, перспективах доллара, договоренностях с Россией и о попытке удара по территории Беларуси ракетой «Точка-У», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

14 марта правительства наших стран договорились об особо благоприятном режиме для наших предприятий, реструктуризации кредитной нагрузки, ожидается более оптимальная цена на нефть и финансирование программ импортозамещения.  

«Наконец отвязаться от доллара». Артём Свиридов о том, как экономические шоки могут повлиять на Беларусь-1

Артем Свиридов, кандидат политических наук:  
Те сложности, с которыми столкнулась и белорусская экономика, и мировая экономика, тот кризис, те шоки экономические – одновременно это шансы, которыми, я уверен, мы воспользуемся, чтобы наконец издать собственные, самодостаточные центры экономического развития. Я сейчас веду речь о, прежде всего, Евразийском экономическом союзе, чтобы наконец отвязаться от доллара, от евро – от любой другой валюты. И теперь вести речь уже о самодостаточном экономическом пространстве.  

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# Экономика # Экономика # Артем Свиридов # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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