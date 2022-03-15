«Наконец отвязаться от доллара». Артём Свиридов о том, как экономические шоки могут повлиять на Беларусь

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости Президент 15 марта собрал руководящий и оперативный состав органов госбезопасности. Говорили о белорусской экономике и преодолении санкций, перспективах доллара, договоренностях с Россией и о попытке удара по территории Беларуси ракетой «Точка-У», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 марта правительства наших стран договорились об особо благоприятном режиме для наших предприятий, реструктуризации кредитной нагрузки, ожидается более оптимальная цена на нефть и финансирование программ импортозамещения.