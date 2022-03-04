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Лукашенко – парламенту: ситуаций, когда приняли закон, а затем несколько раз приходили к Президенту, больше быть не должно

04 марта 2022 18:51
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Новости Беларуси. Белорусы сделали выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы. Об этом 4 марта заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – парламенту: ситуаций, когда приняли закон, а затем несколько раз приходили к Президенту, больше быть не должно-1

Все лучшее из нашего опыта сохранили, скорректировали те положения, которые, возможно, работали не так эффективно, как хотелось бы. И, главное, распределили ответственность.

Лукашенко – парламенту: ситуаций, когда приняли закон, а затем несколько раз приходили к Президенту, больше быть не должно-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Экономика, финансы – это дело правительства. Парламенту пора выходить на принципиально новый уровень работы. Создавать законы нового поколения, которые будут являться ключевым правовым инструментом. Все это диктует новые требования к Национальному собранию. В его составе должно быть больше людей, умеющих работать с законопроектами. Предстоит не просто их рассматривать, а самостоятельно разрабатывать правовые решения для решения запросов общества.

Важно, чтобы отношения регулировались системно. Ситуаций, когда приняли закон, а затем несколько раз приходили к Президенту, чтобы что-то поменять или доработать, больше быть не должно.

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# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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