Лукашенко – парламенту: ситуаций, когда приняли закон, а затем несколько раз приходили к Президенту, больше быть не должно

Новости Беларуси. Белорусы сделали выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы. Об этом 4 марта заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все лучшее из нашего опыта сохранили, скорректировали те положения, которые, возможно, работали не так эффективно, как хотелось бы. И, главное, распределили ответственность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Экономика, финансы – это дело правительства. Парламенту пора выходить на принципиально новый уровень работы. Создавать законы нового поколения, которые будут являться ключевым правовым инструментом. Все это диктует новые требования к Национальному собранию. В его составе должно быть больше людей, умеющих работать с законопроектами. Предстоит не просто их рассматривать, а самостоятельно разрабатывать правовые решения для решения запросов общества.

Важно, чтобы отношения регулировались системно. Ситуаций, когда приняли закон, а затем несколько раз приходили к Президенту, чтобы что-то поменять или доработать, больше быть не должно.

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