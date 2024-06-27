Прямой эфир

Лукашенко – Крутому: работать должны сегодня в три раза больше, чем это было вчера!

27 июня 2024 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Новый глава и первый заместитель в Администрации Президента. Перестановки также в правительстве, министерствах и дипкорпусе. Назначения – громкие, кандидаты – в большинстве молодые, что важно в условиях смены поколений. Как подчеркнул Александр Лукашенко, к власти должны прийти перспективные и профессиональные люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращаясь к назначенцам, Президент ориентировал всех на эффективную работу. Также предупредил: никакой волокиты и бюрократии быть не должно. Все вопросы нужно решать мгновенно. Если хотим выстоять в нынешнее время, эффективность необходимо повышать: не только в министерствах, но и во всех правительственных структурах.

Алена Сырова продолжит тему.

Лукашенко – Крутому: работать должны сегодня в три раза больше, чем это было вчера!-1

Судя по тому, как влетали в зал Дворца Независимости приглашенные, этот четверг многие из них рассчитывали провести иначе, но красные папки на рабочем столе Президента – верный знак того, что на повестке кадровые решения. Взвешенные Александром Лукашенко, но неожиданные. Хотя, как сказать.

«Вы как никто другой знаете эти проблемы». Лукашенко назначил Крутого главой Администрации Президента.

Лукашенко – Крутому: работать должны сегодня в три раза больше, чем это было вчера!-4

Дмитрий Крутой. Один из самых молодых и вместе с тем самых заметных руководителей белорусской вертикали. Работал и в правительстве, и в АП, до сегодня был послом Беларуси в России. Чуть меньше чем за два года он сумел отстроить работу на стратегически важном для нашей страны направлении так, как не удавалось этого сделать прежде. Межрегиональное сотрудничество с Россией, на которое давно сделал ставку Президент, он развивал по линии Минск – округа и области Российской Федерации, лично посещая их, проверяя то, как на самом деле реализуют договоренности, достигнутые на высшем уровне. Александр Лукашенко рассчитывает, что этот опыт Крутой перенесет и на новое место работы. Прежнее же тоже должно остаться под его пристальным вниманием, хотя бы первое время.

Лукашенко – Крутому: работать должны сегодня в три раза больше, чем это было вчера!-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы человек корректный, я это знаю. В вопросы не свои вы не полезете, но будьте аккуратны и корректны в отношениях с новым послом. Он должен заниматься вопросами, вы подсказываете, а где-то и подталкиваете, контролируя те или иные процессы. Вы очень хорошо владеете вопросами Администрации Президента и взаимодействия с правительством.

На должность посла в Российской Федерации назначается Рогожник, нынешний министр промышленности. Почему министр промышленности? Потому что в основном наша перспектива работы с Российской Федерацией – это те проекты, которые мы обозначили. И они в сфере промышленности. У нас там вопросов много еще, пусть занимается. Ваш контроль. Где надо – подключайте правительство. Где надо – шевелите посла. И Рогожник предупрежден об активности на российском пространстве. Потому что главная характеристика, которой я обладаю, нынешнего посла, Дмитрия Николаевича Крутого, он себе покоя не дает, он мечется по всей России, как трудоголик. И второе, своим подчиненным, тоже им неспокойно, если ты вовремя не выполнил то или иное обязательно. Тогда работа и в субботу, и в воскресенье. Это то, что нужно сегодня для Администрации Президента. И прежде всего, в плане контроля, моего контроля над правительством и другими структурами. Работать должны сегодня в три раза больше, чем это было вчера.

Чуть позже к этой фразе Президент добавил слово «эффективно». Эффективно работать – это важно.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Крутой # Александр Рогожник

Другие новости рубрики

Все новости
«Зарплата была 350 рублей». Владимир Акулёнок о том, как шокировал Президента и как изменился завод с 2018-го
27 июня 2024 16:31

«Зарплата была 350 рублей». Владимир Акулёнок о том, как шокировал Президента и как изменился завод с 2018-го

Рабочий оршанского завода о Президенте: «Я выбрал – значит, буду за него»
27 июня 2024 16:24

Рабочий оршанского завода о Президенте: «Я выбрал – значит, буду за него»

Жара неимоверная, оводы, мухи – страшное впечатление. Лукашенко о том, как работал в поле
27 июня 2024 16:17

Жара неимоверная, оводы, мухи – страшное впечатление. Лукашенко о том, как работал в поле