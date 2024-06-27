Лукашенко – Крутому: работать должны сегодня в три раза больше, чем это было вчера!

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Новый глава и первый заместитель в Администрации Президента. Перестановки также в правительстве, министерствах и дипкорпусе. Назначения – громкие, кандидаты – в большинстве молодые, что важно в условиях смены поколений. Как подчеркнул Александр Лукашенко, к власти должны прийти перспективные и профессиональные люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обращаясь к назначенцам, Президент ориентировал всех на эффективную работу. Также предупредил: никакой волокиты и бюрократии быть не должно. Все вопросы нужно решать мгновенно. Если хотим выстоять в нынешнее время, эффективность необходимо повышать: не только в министерствах, но и во всех правительственных структурах. Алена Сырова продолжит тему.

Судя по тому, как влетали в зал Дворца Независимости приглашенные, этот четверг многие из них рассчитывали провести иначе, но красные папки на рабочем столе Президента – верный знак того, что на повестке кадровые решения. Взвешенные Александром Лукашенко, но неожиданные. Хотя, как сказать. «Вы как никто другой знаете эти проблемы». Лукашенко назначил Крутого главой Администрации Президента.

Дмитрий Крутой. Один из самых молодых и вместе с тем самых заметных руководителей белорусской вертикали. Работал и в правительстве, и в АП, до сегодня был послом Беларуси в России. Чуть меньше чем за два года он сумел отстроить работу на стратегически важном для нашей страны направлении так, как не удавалось этого сделать прежде. Межрегиональное сотрудничество с Россией, на которое давно сделал ставку Президент, он развивал по линии Минск – округа и области Российской Федерации, лично посещая их, проверяя то, как на самом деле реализуют договоренности, достигнутые на высшем уровне. Александр Лукашенко рассчитывает, что этот опыт Крутой перенесет и на новое место работы. Прежнее же тоже должно остаться под его пристальным вниманием, хотя бы первое время.