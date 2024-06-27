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«Вы как никто другой знаете эти проблемы». Лукашенко назначил Крутого главой Администрации Президента

27 июня 2024 13:52
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Эффективность должна быть неимоверной, чтобы выстоять в этой бешеной борьбе. Об этом заявил глава государства, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент принял ряд важных кадровых решений в вертикали власти.

«Вы как никто другой знаете эти проблемы». Лукашенко назначил Крутого главой Администрации Президента-1

Назначения громкие, кандидаты в большинстве молодые, что важно в условиях смены поколений. Как подчеркнул Александр Лукашенко, к власти должны прийти перспективные и профессиональные люди. Начал Президент с пустовавшей должности главы Администрации Президента. Ее занял Дмитрий Крутой. С 28 июня экс-посол в России приступит к новым обязанностям, в частности контролю за реализацией поручений Президента правительством.

Впрочем, дистанцироваться от работы с Россией Дмитрию Крутому тоже нельзя. Как подчеркнул Президент, по крайней мере пока что. На посту посла его сменил Александр Рогожник, экс-министр промышленности. Глава государства объяснил такую кандидатуру характером заключенных с Россией проектов, большая их часть именно в промышленном секторе.

«Вы как никто другой знаете эти проблемы». Лукашенко назначил Крутого главой Администрации Президента-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы назначаетесь главой Администрации Президента. Вы же ответственны за реализацию наших всех договоренностей по Российской Федерации. Вы как никто другой знаете эти проблемы. Аккумулируйте их у себя, как это делает Снопков по Китаю. Два наших основных партнера – Россия и Китайская Народная Республика. Здесь должен быть ответственный и целенаправленный подход по выполнению наших обязательств и развитию наших отношений. Это пока за вами остается. Когда вы почувствуете, что этот контроль не должен быть, мне скажете. По всем направлениям. Вплоть до посещения вами, как это было в должности посла, российских регионов. Запретных тем нет, но это не значит, что вы будете подменять нового посла.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Крутой

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