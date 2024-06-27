«Вы как никто другой знаете эти проблемы». Лукашенко назначил Крутого главой Администрации Президента

Эффективность должна быть неимоверной, чтобы выстоять в этой бешеной борьбе. Об этом заявил глава государства, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Назначения громкие, кандидаты в большинстве молодые, что важно в условиях смены поколений. Как подчеркнул Александр Лукашенко, к власти должны прийти перспективные и профессиональные люди. Начал Президент с пустовавшей должности главы Администрации Президента. Ее занял Дмитрий Крутой. С 28 июня экс-посол в России приступит к новым обязанностям, в частности контролю за реализацией поручений Президента правительством.

Впрочем, дистанцироваться от работы с Россией Дмитрию Крутому тоже нельзя. Как подчеркнул Президент, по крайней мере пока что. На посту посла его сменил Александр Рогожник, экс-министр промышленности. Глава государства объяснил такую кандидатуру характером заключенных с Россией проектов, большая их часть именно в промышленном секторе.