«Чувствуют себя здесь как дома» – почему иностранцы переезжают в Беларусь, объяснила эксперт

Наталья Надольская, ведущая: Почему те, кто однажды приехал в Беларусь, посетив ее один раз, решают остаться навсегда?

Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Все больше людей Беларусь называют домом, потому что она – многонациональная страна. С нами вместе бок о бок работают и учатся русские, украинцы, казахи, поляки, евреи, азербайджанцы, армяне. Еще тысячи народностей нашли в Беларуси свой родной дом. При этом представители национальных диаспор не потеряли свою самобытность, культуру, язык и сосуществуют единой семьей.

Светлана Квардакова, заместитель председателя Белорусского ОО «Русь»:

Потому что они чувствуют себя здесь как дома. Это абсолютно реальное чувство. Я знаю огромное количество людей, которые именно так мне и говорят: «Как дома себя чувствуем».

Наталья Надольская:

Так если, как дома – мне кажется, надо чувствовать себя лучше, чем дома. Потому что, если как дома – вернулся домой, там хорошо, здесь хорошо.

Светлана Квардакова:

Как дома, с точки зрения именно психологического климата. А не просто каких-то удобств – диванов или кроватей как дома. Нет, не в этом смысле. А как дома в смысле душевного этого общения. Родственного, я бы даже сказала, общения с белорусами и со всеми, кто населяет Беларусь. Обстановка в Беларуси очень дружественная и теплая.

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