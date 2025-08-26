Закрытие сельских магазинов, просроченная продукция на прилавках и спорные решения в области цифровизации. Вопросы эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах страны рассмотрели 26 августа на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отстаивая позиции глобального уровня, Первый погружен в жизнь самых небольших деревень. Постулат государственной политики: сохраним деревню – сохраним страну. Это не только почва для развития АПК. Наша вёска – это элемент кода белорусскости. Это еще и качество жизни в годы оголтелой урбанизации. Да и люди поехали обживать село. У первого сегодня принципиальный разговор с управленческим штабом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны принять все решения, чтобы обеспечить нормальную жизнь наших людей, прежде всего на селе. Сейчас дома в сельской местности под дачу или постоянное проживание все чаще стали покупать горожане, что особенно ценно, молодые семьи. О чем я белорусов просил и призывал их делать сейчас, потому что купят другие. Понятно, что для жителей таких деревень закрытие стационарного магазина – это событие, которое порождает массу проблем. Естественно, что в XXI веке потеря возможности купить самое необходимое вызывает закономерные претензии. Хата бацькоў не продается, а с поля зрения Первого никогда не пропадут вопросы развития белорусского села. Лукашенко посоветовал белорусам, россиянам и украинцам покупать участки в маленьких деревнях.

Не только для рыночников, но и госслужащих сокращение социальных объектов – самый приемлемый выход. Но унифицированный мейкап скрывает красоту белорусской социальной модели. Александр Лукашенко:

Все идет по плану. Население обслуживается на должном уровне, но сдерживают развитие торговли некоторые регуляторные барьеры. Вот интересно, что же это за матерное слово? Опять регуляторика не работает (Подробности здесь).

Ругательные дефиниции в сторону. Коль мы строим страну равных возможностей и сильные регионы, приоритет пятилетке. Президент поручил выработать вертикаль торгового сервиса. Создать эффективную модель работы в регионах. В райцентрах несколько хороших торговых центров. В агрогородках магазины поменьше. В больших селах обыкновенные магазины с хорошим ассортиментом. В небольших деревнях развозная торговля.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Система работы, система контроля, кто этим должен заниматься, кто должен нести ответственность? Это все уже в нормативных актах определено, но и правительство четко отрабатывает вместе с регионами. Поэтому надо только жестко выстроить эту систему до конца.