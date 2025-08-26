Что привлекает иностранных граждан в системе здравоохранения Беларуси – ответил эксперт

«Калі ласка, калі ласка ў хату!» Эти строки Петруся Бровки отражают суть нашего народа – радушного, гостеприимного. Белорусы с открытой душой встречают гостей нашей страны. Возможно, именно поэтому наше государство столь популярно среди туристов. Что немаловажно, приезжая к нам однажды, путешественники возвращаются вновь. О том, как будет развиваться белорусский туризм, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Что делает промышленный туризм таким популярным – ответили специалисты.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Все направления туризма такую имеют тесную связь между собой. Вот зачастую люди, которые приезжают к нам в страну, помимо того, что хотят отдохнуть, хотят еще и подлечиться, оздоровиться. Александр, почему именно в Беларусь едут? Почему наши медицинские услуги так популярны за рубежом?