Что привлекает иностранных граждан в системе здравоохранения Беларуси – ответил эксперт
«Калі ласка, калі ласка ў хату!» Эти строки Петруся Бровки отражают суть нашего народа – радушного, гостеприимного. Белорусы с открытой душой встречают гостей нашей страны. Возможно, именно поэтому наше государство столь популярно среди туристов. Что немаловажно, приезжая к нам однажды, путешественники возвращаются вновь. О том, как будет развиваться белорусский туризм, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Что делает промышленный туризм таким популярным – ответили специалисты.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Все направления туризма такую имеют тесную связь между собой. Вот зачастую люди, которые приезжают к нам в страну, помимо того, что хотят отдохнуть, хотят еще и подлечиться, оздоровиться. Александр, почему именно в Беларусь едут? Почему наши медицинские услуги так популярны за рубежом?
Александр Трус, начальник отдела информации и связи ОАО «Медицинская инициатива», координатор медицинского туризма в Минске:
Медицинский туризм действительно становится все более популярным с каждым годом. Если оздоровительный туризм и наши санатории всегда были, есть и будут очень востребованными среди иностранных граждан, то медицинский туризм, как направление в международном понимании этого слова, идет семимильными шагами последние 10 лет. Что привлекает иностранных граждан в системе здравоохранения нашего города? Безусловное качество и контроль, качество оказания медицинской помощи в нашем городе. Это соотношение цена-качество, то есть более демократичные цены, которые предлагают наши медицинские организации для иностранных граждан в сравнении с другими государствами. Это скорость оказания медицинских услуг. Очень важно отметить безопасность. Безопасность не только оказания медицинской помощи, но и безопасность нахождения внутри нашего государства. Иностранные туристы, которые приезжали для получения медицинской помощи, очень часто отмечали этот фактор как ключевой в выборе именно нашей страны для посещения медицинских организаций. Конечно, люди.
Александр Трус:
Готовясь к сегодняшней нашей встрече, я слушал видеоотзывы иностранных граждан, которые получили медицинскую помощь в нашей стране. Это были граждане дальнего зарубежья. Все они на разных языках говорили одно. Они называли наших медицинских работников ангелами, которые подарили им надежду на новую здоровую жизнь. То есть наш менталитет, качество работы наших медицинских работников и, в принципе, туристической сферы располагает к тому, чтобы граждане иностранных государств пользовались нашими услугами. Все это формирует беспрецедентный кредит доверия к нашему городу, нашей стране и нашей системе здравоохранения.
Подробности в видео.