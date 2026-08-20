Лукашенко проведет переговоры с Президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном

Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Республики Союз Мьянма. Мин Аун Хлайн сегодня, 20 августа, прибыл в Беларусь с официальным визитом. Основная переговорная программа на уровне глав государств запланирована на 21 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, ключевые направления которого определены в дорожной карте на 2026-2028 годы. Прежде всего речь идет о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. Главы государств рассмотрят конкретные шаги по скорейшей практической реализации намеченных ранее планов, а также новые взаимовыгодные проекты.

Внимание будет уделено и взаимодействию Минска и Нейпьидо на международных площадках. По итогам переговоров планируется подписание документов, направленных на укрепление белорусско‑мьянманских связей в торгово‑экономической, научно‑технической, правовой и иных сферах. Официальный визит Мин Аун Хлайна является подтверждением активной работы, которую проводит Беларусь по развитию отношений как непосредственно с Мьянмой, так и со странами региона Юго‑Восточной Азии в целом.