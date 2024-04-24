О Блиновской, инфоцыганстве и цензуре в блоге. Мнение белорусского предпринимателя

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Есть такие персонажи, самый известный пример сейчас в России – Блиновская. То, что называют инфоцыганство: люди набирают популярность, а потом к ним приходят сомнительные личности, и они начинают или какие-то сайты непонятные, или за большие деньги втюхивают ерунду, а потом люди оказываются часто жертвами мошенников. Есть такая проблема? Как вы в своем блогерском сообществе на это реагируете?