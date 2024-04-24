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О Блиновской, инфоцыганстве и цензуре в блоге. Мнение белорусского предпринимателя

24 апреля 2024 17:27
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Есть такие персонажи, самый известный пример сейчас в России – Блиновская. То, что называют инфоцыганство: люди набирают популярность, а потом к ним приходят сомнительные личности, и они начинают или какие-то сайты непонятные, или за большие деньги втюхивают ерунду, а потом люди оказываются часто жертвами мошенников. Есть такая проблема? Как вы в своем блогерском сообществе на это реагируете?

Как блогеры должны платить налоги? Мнение того самого тиктокера-военкома – подробности.

О Блиновской, инфоцыганстве и цензуре в блоге. Мнение белорусского предпринимателя-1

Светлана Зере, бизнес-инфлюенсер, предприниматель:
Мы как раз обсуждали тот факт, что в Беларуси блогерское сообщество и мы все друг друга знаем, независимо от того, супер активно ведется блог или менее активно. И если кто-то облажался в этом пространстве, то это сразу становится известно всем. К сожалению, в России это невозможно за счет масштабов самой страны. Но можно ли стать жертвой мошенников? Конечно можно! Это как раз большой минус и то, почему нужна цензура в блоге. Потому что блогер должен нести ответственность за то, что он транслирует в массы.

Блогер должен быть профессионалом? На журфаке БГУ рассказали о новой специальности – читать здесь.

# Интернет # общество # Григорий Азарёнок # Светлана Зере

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