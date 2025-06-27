Лукашенко отметил важность создания зон свободной торговли ЕАЭС с третьими странами

Дни большой политики в Минске. Почему к ЕАЭС сегодня приковано внимание всего мира и что необходимо, чтобы Союз был не площадкой для теоретических дискуссий, а эффективно работающей структурой? Эти вопросы в центре внимания лидеров евразийской пятерки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За годы работы ЕАЭС доказал свою реальную эффективность. Так, в 2024 году валовой внутренний продукт объединения вырос на 4,4 %, превысив 2,5 триллиона долларов. Промышленное производство увеличилось на 4,5 %, а инвестиции в основной капитал – на 7,5 %. Это достойные показатели. Однако есть еще над чем работать. Необходимо и дальше повышать конкурентоспособность экономик, развивать промышленность, стремиться к технологическому суверенитету. Именно на этом, напомним, акцентировал внимание Александр Лукашенко, представив стратегию развития ЕАЭС 2.0. Кроме того, среди приоритетов – обеспечение продовольственной безопасности и создание комфортных условий для жизни граждан. В период своего председательства Беларусь сосредотачивает усилия именно на этих ключевых направлениях.