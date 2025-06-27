Лукашенко отметил важность создания зон свободной торговли ЕАЭС с третьими странами
Дни большой политики в Минске. Почему к ЕАЭС сегодня приковано внимание всего мира и что необходимо, чтобы Союз был не площадкой для теоретических дискуссий, а эффективно работающей структурой? Эти вопросы в центре внимания лидеров евразийской пятерки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За годы работы ЕАЭС доказал свою реальную эффективность. Так, в 2024 году валовой внутренний продукт объединения вырос на 4,4 %, превысив 2,5 триллиона долларов. Промышленное производство увеличилось на 4,5 %, а инвестиции в основной капитал – на 7,5 %. Это достойные показатели. Однако есть еще над чем работать. Необходимо и дальше повышать конкурентоспособность экономик, развивать промышленность, стремиться к технологическому суверенитету. Именно на этом, напомним, акцентировал внимание Александр Лукашенко, представив стратегию развития ЕАЭС 2.0. Кроме того, среди приоритетов – обеспечение продовольственной безопасности и создание комфортных условий для жизни граждан. В период своего председательства Беларусь сосредотачивает усилия именно на этих ключевых направлениях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хорошей традицией становится присутствие в повестке тематики международного сотрудничества. Сегодня будет рассмотрен доклад о реализации основных направлений международной деятельности Союза за прошедший год. Считаю, что движение в этом направлении идет правильным курсом, особенно в нынешней международной обстановке, когда рушатся, казалось бы, незыблемые десятилетиями применявшиеся правила и договоренности. Следует продолжить системную работу по сопряжению потенциала Союза нашего с возможностями крупнейших международных объединений и инициатив, с которыми у нас общие уставные ценности. Важнейший инструмент продвижения общих интересов стран-членов на международной арене – создание зон свободной торговли Союза с третьими странами. Расширение пула стран, заключивших с нами подобные договоры, подтверждает правильность международного вектора деятельности Союза.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Мы продолжаем следить за повесткой саммита. По итогам заседания планируется подписание десяти документов. В частности, странам ЕАЭС предстоит утвердить ключевые направления сотрудничества в сфере спорта, заключить соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами, а также временное торговое соглашение с Монголией.
Читайте также:
Беларусь и ОАЭ подписали соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций
Лукашенко рассчитывает, что торгово-экономическое сотрудничество с ОАЭ достигнет уровня политического
Лукашенко предложил признать электронные подписи и цифровые документы в рамках ЕАЭС