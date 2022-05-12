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Лукашенко о преодолении санкций в сотрудничестве с Россией: мы можем справиться с любыми проблемами

12 мая 2022 08:48
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Беларусь и Россия, развивая сотрудничество, в том числе кооперационные связи, способны преодолеть санкционное давление. Об этом он заявил на встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, сообщает БЕЛТА.

Глава государства призвал не переживать по поводу разного рода санкций.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы сами можем справиться с любыми проблемами для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей на просторах нашего Отечества. Просто надо немного времени для того, чтобы и расширить производство, и развить кооперацию.

Александр Лукашенко предложил вместе в Хабаровском крае создавать ту базу, на которую можно будет опереться и развивать этот регион.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Михаил Дегтярев

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