«12 ночи, час ночи – неважно». Как создавали проект-победитель на конкурсе «100 идей для Беларуси»?

Новости Беларуси. Пока кто-то считает, что все гениальное придумано до нас, а другие искренне верят – лучшее впереди, третьи творят историю прямо сейчас. Именно для таких талантливых и креативных был создан конкурс «100 идей для Беларуси». Познакомимся с победителем уникального проекта в номинации «Промышленные и строительные технологии». В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Ярослав Меркулов и мастер производственного обучения Ирина Хомич. Юрий Царев, ведущий:

Ярослав, вы выпускник Минского государственного энергетического колледжа. Именно там вы получили основные знания для воплощения таких идей в жизнь?

Ярослав Меркулов, выпускник Минского государственного энергетического колледжа:

Да, там получил, колледж дал мне очень многое, что касается нашей жизни. Строительство или энергетика интересны немногим, они на любителя. Кому-то больше интересен Пушкин, а нам больше интересна физика, Тесла. Александра Каштанова, ведущая:

Как восприняли победу? Ярослав Меркулов:

Это ощущение незабываемо, потому что столько сил, бессонных ночей, знаний и денег вложено, что, наверное, это момент окрыления. Ты счастливый, летаешь на третьем небе от счастья. Юрий Царев:

Ирина, скажите, наверняка вы поддерживали Ярослава с самого начала?