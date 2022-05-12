«12 ночи, час ночи – неважно». Как создавали проект-победитель на конкурсе «100 идей для Беларуси»?

Новости Беларуси. Пока кто-то считает, что все гениальное придумано до нас, а другие искренне верят – лучшее впереди, третьи творят историю прямо сейчас. Именно для таких талантливых и креативных был создан конкурс «100 идей для Беларуси». Познакомимся с победителем уникального проекта в номинации «Промышленные и строительные технологии». В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Ярослав Меркулов и мастер производственного обучения Ирина Хомич.
Юрий Царев, ведущий:
Ярослав, вы выпускник Минского государственного энергетического колледжа. Именно там вы получили основные знания для воплощения таких идей в жизнь?
Ярослав Меркулов, выпускник Минского государственного энергетического колледжа:
Да, там получил, колледж дал мне очень многое, что касается нашей жизни. Строительство или энергетика интересны немногим, они на любителя. Кому-то больше интересен Пушкин, а нам больше интересна физика, Тесла.
Александра Каштанова, ведущая:
Как восприняли победу?
Ярослав Меркулов:
Это ощущение незабываемо, потому что столько сил, бессонных ночей, знаний и денег вложено, что, наверное, это момент окрыления. Ты счастливый, летаешь на третьем небе от счастья.
Юрий Царев:
Ирина, скажите, наверняка вы поддерживали Ярослава с самого начала?
Ирина Хомич, мастер производственного обучения Минского государственного энергетического колледжа:
Я третий год участвую в проекте «100 идей для Беларуси» в качестве руководителя. Ярослав со мной уже второй год. И вот, на второй год получилось, что мы победили. Но мы участвовали не с одним проектом – в сезон по 3-4. В этом году от нашего колледжа участвовало шесть проектов. Было два руководителя. Я из них руководила четырьмя. Мы были открыты 24/7. Кому-то придет бомбическая идея – сразу на телефон. Звонили мне в любое время: 12 ночи, час ночи – неважно. Звонили, говорили: у нас идея. Рассказывали свои идеи. До последнего я верила в каждую идею учащегося. И вот, одна получилась.