«Линь, язь, карп, амур, толстолобик». Как проходит зарыбление водоёмов Беларуси?

Вероника Макаревич, корреспондент: Сом, карп и даже щука. Тысячи жителей подводного царства в этом году обрели новый дом. Весеннее зарыбление озер Синеокой – важный шаг на пути к восстановлению природного баланса и улучшению экосистемы белорусских водоемов.

Хорошая традиция, которая зародилась еще 2014 году. Проходит зарыбление фондов запаса два раза в год. Прохладная вода – главное условие, ведь так она более насыщена кислородом, а значит, адаптироваться к новым реалиям рыбе будет гораздо проще.

Владимир Козловский, заместитель начальника управления рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов:

Всего за этот период, указанный Белорусским обществом охотников и рыболовов, было зарыблено более 100 водоемов фонда запаса нашей страны. Например, за прошлый год, 2021, зарыблено 17 водоемов, на это потрачено свыше 100 тысяч белорусских рублей. В первую очередь это так называемые социально значимые водоемы, которые массово посещаются людьми в теплый период года.

Свой гарантированный билет в мир Посейдона получают рыбы всех мастей. Аборигенные виды в приоритете.