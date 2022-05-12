«Линь, язь, карп, амур, толстолобик». Как проходит зарыбление водоёмов Беларуси?
Вероника Макаревич, корреспондент:
Сом, карп и даже щука. Тысячи жителей подводного царства в этом году обрели новый дом. Весеннее зарыбление озер Синеокой – важный шаг на пути к восстановлению природного баланса и улучшению экосистемы белорусских водоемов.
Хорошая традиция, которая зародилась еще 2014 году. Проходит зарыбление фондов запаса два раза в год. Прохладная вода – главное условие, ведь так она более насыщена кислородом, а значит, адаптироваться к новым реалиям рыбе будет гораздо проще.
Владимир Козловский, заместитель начальника управления рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов:
Всего за этот период, указанный Белорусским обществом охотников и рыболовов, было зарыблено более 100 водоемов фонда запаса нашей страны. Например, за прошлый год, 2021, зарыблено 17 водоемов, на это потрачено свыше 100 тысяч белорусских рублей. В первую очередь это так называемые социально значимые водоемы, которые массово посещаются людьми в теплый период года.
Свой гарантированный билет в мир Посейдона получают рыбы всех мастей. Аборигенные виды в приоритете.
Владимир Козловский:
Это хищные рыбы – щука, сом. Но также и мирной рыбой: карась, линь, язь, карп, амур, толстолобик, которые в том числе несут функцию очищения водоемов от зарастания. Зарыбление производится рыбопосадочным материалом так называемым. Различают годовики и двухгодовики, сеголетки. Также личинкой можно зарыблять.
Самодеятельность под запретом. Каждое подобное «новоселье» должно быть научно обосновано. Для этого заранее разрабатывают специальный план, который позже проходит государственную экологическую экспертизу. Среди важных условий есть еще одно: временный запрет на рыбалку, что позволит братьям нашим меньшим «обжиться» как следует и привыкнуть к среде обитания.
Владимир Козловский:
В настоящий момент разрешено ловить только с помощью одной удочки, оснащенной одним крючком, либо одним спиннингом, оснащенным приманкой с одним крючком, без захода в воду с берега. Эти запреты действуют по югу страны до 18 мая, по центральной части – по 30 мая, а по северу, Витебской области в частности, – по 8 июня. Это связано в том числе с нерестовой активностью рыб.