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«Линь, язь, карп, амур, толстолобик». Как проходит зарыбление водоёмов Беларуси?

12 мая 2022 09:38
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Вероника Макаревич, корреспондент:
Сом, карп и даже щука. Тысячи жителей подводного царства в этом году обрели новый дом. Весеннее зарыбление озер Синеокой важный шаг на пути к восстановлению природного баланса и улучшению экосистемы белорусских водоемов.

«Линь, язь, карп, амур, толстолобик». Как проходит зарыбление водоёмов Беларуси?-1

Хорошая традиция, которая зародилась еще 2014 году. Проходит зарыбление фондов запаса два раза в год. Прохладная вода – главное условие, ведь так она более насыщена кислородом, а значит, адаптироваться к новым реалиям рыбе будет гораздо проще.

«Линь, язь, карп, амур, толстолобик». Как проходит зарыбление водоёмов Беларуси?-4

Владимир Козловский, заместитель начальника управления рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов:
Всего за этот период, указанный Белорусским обществом охотников и рыболовов, было зарыблено более 100 водоемов фонда запаса нашей страны. Например, за прошлый год, 2021, зарыблено 17 водоемов, на это потрачено свыше 100 тысяч белорусских рублей. В первую очередь это так называемые социально значимые водоемы, которые массово посещаются людьми в теплый период года.

Свой гарантированный билет в мир Посейдона получают рыбы всех мастей. Аборигенные виды в приоритете.

«Линь, язь, карп, амур, толстолобик». Как проходит зарыбление водоёмов Беларуси?-7

Владимир Козловский:
Это хищные рыбы щука, сом. Но также и мирной рыбой: карась, линь, язь, карп, амур, толстолобик, которые в том числе несут функцию очищения водоемов от зарастания. Зарыбление производится рыбопосадочным материалом так называемым. Различают годовики и двухгодовики, сеголетки. Также личинкой можно зарыблять.

«Линь, язь, карп, амур, толстолобик». Как проходит зарыбление водоёмов Беларуси?-10

Самодеятельность под запретом. Каждое подобное «новоселье» должно быть научно обосновано. Для этого заранее разрабатывают специальный план, который позже проходит государственную экологическую экспертизу. Среди важных условий есть еще одно: временный запрет на рыбалку, что позволит братьям нашим меньшим «обжиться» как следует и привыкнуть к среде обитания.

«Линь, язь, карп, амур, толстолобик». Как проходит зарыбление водоёмов Беларуси?-13

Владимир Козловский:
В настоящий момент разрешено ловить только с помощью одной удочки, оснащенной одним крючком, либо одним спиннингом, оснащенным приманкой с одним крючком, без захода в воду с берега. Эти запреты действуют по югу страны до 18 мая, по центральной части по 30 мая, а по северу, Витебской области в частности, – по 8 июня. Это связано в том числе с нерестовой активностью рыб.

# Водоемы Беларуси # общество # Вероника Макаревич # Владимир Козловский # Фотофакт

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