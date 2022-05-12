По программе «Семейный капитал» открыли более 113 тысяч депозитных счетов. Куда тратят эти деньги?

Новости Беларуси. По программе «Семейный капитал» многодетными семьями открыто более 113 тысяч депозитных счетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект для стимулирования рождения в семьях третьих и последующих детей и их долгосрочную поддержку в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси считают успешным.

Средства целевые: на приобретение жилья, получение образования и медицинских услуг. С 2020 года их можно снять со счета досрочно. Ранее можно было только при достижении детьми 18-летнего возраста. «Семейный капитал» в большинстве своем – это 85 % семей – тратят на улучшение жилищных условий. Также отмечается тенденция к росту оплаты услуг образования.