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Где в Минске появятся новые точки притяжения и чем удивят гостей столицы? Анонс ток-шоу «Большой город»

25 апреля 2026 08:28
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Весна в большом городе. В Минске уже заработали фонтаны, запустили аттракционы, началась сезонная торговля – город готовится к наплыву туристов на майские праздники. Как Минск будет зарабатывать этим летом? Где появятся новые точки притяжения и, чем удивят горожан и гостей столицы? 

Об этом – 26 апреля в 10:00 в ток-шоу «Большой город».

Где в Минске появятся новые точки притяжения и чем удивят гостей столицы? Анонс ток-шоу «Большой город»-2

Сколько туристов ждет Минск уже в ближайшие недели? И какую роль летний сезон играет в экономике города?

Где в Минске появятся новые точки притяжения и чем удивят гостей столицы? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Российскими агрегаторами уже установлено, что Беларусь и город Минск попал в топ направлений на майские праздники. 

Где в Минске появятся новые точки притяжения и чем удивят гостей столицы? Анонс ток-шоу «Большой город»-6

Что больше всего привлекает туристов в теплом Минске? 

Где в Минске появятся новые точки притяжения и чем удивят гостей столицы? Анонс ток-шоу «Большой город»-8

Понравились такие площади огромные. Прямо такое величество какое-то, имперское.

Где в Минске появятся новые точки притяжения и чем удивят гостей столицы? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Что происходит за кулисами парков перед открытием сезона? И правда ли, что аттракционы тестируют мешками с песком?

Так, допустим, колесо обозрения – на каждую кабинку загружается 300 килограмм. 

Где в Минске появятся новые точки притяжения и чем удивят гостей столицы? Анонс ток-шоу «Большой город»-12

Где этим летом развернется главная торговля? Что происходит на площадке у Дворца спорта? И как город будет работать в праздничные дни?

Где в Минске появятся новые точки притяжения и чем удивят гостей столицы? Анонс ток-шоу «Большой город»-14

Ярмарки, которые проходят традиционно в центре города у Дворца спорта, а также локализуется практически в каждом административном районе города Минска.

Инсайды, новые аттракционы и места отдыха, необычные формы торговли и главные события весенне-летнего сезона – об этом и не только расскажут гости ток-шоу «Большой город» 26 апреля в 10:00.

# Туризм # Парки Минска # Парки # Отдых

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