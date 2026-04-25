Где в Минске появятся новые точки притяжения и чем удивят гостей столицы? Анонс ток-шоу «Большой город»

Весна в большом городе. В Минске уже заработали фонтаны, запустили аттракционы, началась сезонная торговля – город готовится к наплыву туристов на майские праздники. Как Минск будет зарабатывать этим летом? Где появятся новые точки притяжения и, чем удивят горожан и гостей столицы? Об этом – 26 апреля в 10:00 в ток-шоу «Большой город».

Сколько туристов ждет Минск уже в ближайшие недели? И какую роль летний сезон играет в экономике города?

Российскими агрегаторами уже установлено, что Беларусь и город Минск попал в топ направлений на майские праздники.

Что больше всего привлекает туристов в теплом Минске?

Понравились такие площади огромные. Прямо такое величество какое-то, имперское.

Что происходит за кулисами парков перед открытием сезона? И правда ли, что аттракционы тестируют мешками с песком? Так, допустим, колесо обозрения – на каждую кабинку загружается 300 килограмм.

Где этим летом развернется главная торговля? Что происходит на площадке у Дворца спорта? И как город будет работать в праздничные дни?