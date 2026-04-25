«Мы не осознавали всей опасности». Ликвидатор вспомнил аварию на ЧАЭС и рассказал, что происходило в то время

40 лет – серьезный срок. Для истории это мгновение, но для человеческой жизни целая эпоха. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года время для наших соотечественников разделилось на до и после.

Игорь Шанчук, председатель правления Белорусского республиканского общественного объединения ликвидаторов и инвалидов Чернобыльской катастрофы «Ветераны Чернобыля»:

У нас была такая служба, которая занималась розыском бежавших осужденных. То есть была в Беларуси служба, которая занимается розыском бежавших осужденных, солдат-дезертиров. На тот момент в одной из колоний Беларуси Был вооруженный побег, напали на конвой, и вооруженные осужденные бежали в Чернобыльскую зону. Как раз произошла авария на Чернобыльской АЭС, и были направлены оперативно-розыскные группы по розыску этих людей.

Мы понимали, что произошла авария, но самих последствий мы не ощущали. Населенные пункты начинают отселять. Как наступает ночь, где-то заброшенная деревня, загорается там свет, загорается костер какой-то. Мы в составе оперативной группы туда выдвигались для розыска этих осужденных бежавших. Многие просто думают, что участники ликвидации – это именно те, которые сбрасывали графит, и только они. Нет, участниками ликвидации являются люди, которые выполняли и другую работу, задерживали мародеров.

Кстати, нам тоже приходилось задерживать мародеров, потому что на то время по ночам люди, уезжая, оставляли свое имущество, были уверены, что вернуться, брали самое ценное. Вернулись, наверное, единицы, а остальные уже не вернулись. И все это имущество приходилось как-то утилизировать. Некоторые пытались прорваться, зная, где какие ограждения, где какие тропы. Пытались пройти и вынести какое-то имущество свое, чужое.

Ребятам по 20 лет, мы, наверное, еще толком не осознавали всей опасности, всего того, что происходит, тех последствий, которые сейчас обрушились на нашу страну, на наше государство. Мы тогда просто не понимали. Произошла авария, пожарные приехали, они тоже считали, произошла авария, они приехали просто на аварию, тушить пожар. А оказалось все гораздо серьезнее.