Лукашенко анонсировал корректировку программы «Один район – один проект»

Президент Беларуси поручил наладить восстановление центров по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники в каждом районе. Задача поставлена во время рабочей поездки Александра Лукашенко в Мозырский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь глава государства провел большой семинар-совещание. В центре обсуждения – развитие агропромышленного комплекса, в частности работа районных агросервисов по всей стране.
Сегодня в сельском хозяйстве Беларуси используется более 200 тысяч единиц техники. Она становится все сложнее и требует профессионального обслуживания. Поэтому такие структуры, как райагросервисы, должны работать в каждом районе и давать реальный результат. Как один из вариантов – их развитие может быть включено в инициативу «Один район – один проект».
Лукашенко: нам надо кровь из носа восстановить сельхозтехники в каждом районе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы часто думаем, «Один район – один проект», а что же впихнуть в эту программу? Некоторые подкритиковывать начали тех, кто тратил деньги на подобные центры, на восстановление сельхозтехники, райагросервисов, а это как раз неплохое вложение. Нам надо серьезно проанализировать, как будем двигаться дальше. Все думали, будут шальные деньги, 154 проекта по программе «Один район – один проект», замахнулись, не все сделали. Но сельхозтехники и райсервисы, облсервисы – они как раз и являются таким проектом. А кое-где и важнее, чем создавать пять рабочих мест и штамповать пластик, мешки какие-то делать и так далее.
Наверное, и это надо. Но это – хорошие проекты, которые надо реализовывать. И если кто-то вкладывал деньги, которые предназначены для программы «Один район – один проект», в подобные направления, в подобные проекты, думаю, это неплохо.