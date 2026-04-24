Лукашенко анонсировал корректировку программы «Один район – один проект»

Президент Беларуси поручил наладить восстановление центров по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники в каждом районе. Задача поставлена во время рабочей поездки Александра Лукашенко в Мозырский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь глава государства провел большой семинар-совещание. В центре обсуждения – развитие агропромышленного комплекса, в частности работа районных агросервисов по всей стране.

Сегодня в сельском хозяйстве Беларуси используется более 200 тысяч единиц техники. Она становится все сложнее и требует профессионального обслуживания. Поэтому такие структуры, как райагросервисы, должны работать в каждом районе и давать реальный результат. Как один из вариантов – их развитие может быть включено в инициативу «Один район – один проект». Лукашенко: нам надо кровь из носа восстановить сельхозтехники в каждом районе.