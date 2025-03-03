Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Обидевшись на Трампа, украинцы начали менять имена своим детям. Больше не будет никаких Джавелин, Хаймарсов и Абрамсов. Андрей Николаич, может, покреативите: на что их заменить с учетом нынешней ситуации?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Фондерляля Шольцевна вам не нравится? Или какой-нибудь пан по имени Макрон-Дуд? Хотя этих деятелей ведь быстро забудут – и даже вы, девчонки, через пару лет не вспомните, как ее и звали, ту обиженную ливерную колбасу с Неметчины.

Однако стоит обратить внимание на украинское бессознательное – в чисто медицинских целях. То они ставили памятники Трампу, то теперь их сносят. То принимали Дональда в казаки, теперь вот – отбирают коня у есаула, шашку прямо из рук рвут.

Так ведут себя малые дети в песочнице. Еще и невоспитанные к тому же. Личных обязательств – ноль, мысль о собственной ответственности в голову не приходит, все вокруг должны – и все в любой момент могут стать виноватыми.