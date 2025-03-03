Муковозчик: украинское общество скатилось на болезненно-дефективный уровень восприятия реального мира
Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».
Обидевшись на Трампа, украинцы начали менять имена своим детям. Больше не будет никаких Джавелин, Хаймарсов и Абрамсов. Андрей Николаич, может, покреативите: на что их заменить с учетом нынешней ситуации?
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Фондерляля Шольцевна вам не нравится? Или какой-нибудь пан по имени Макрон-Дуд? Хотя этих деятелей ведь быстро забудут – и даже вы, девчонки, через пару лет не вспомните, как ее и звали, ту обиженную ливерную колбасу с Неметчины.
Однако стоит обратить внимание на украинское бессознательное – в чисто медицинских целях. То они ставили памятники Трампу, то теперь их сносят. То принимали Дональда в казаки, теперь вот – отбирают коня у есаула, шашку прямо из рук рвут.
Так ведут себя малые дети в песочнице. Еще и невоспитанные к тому же. Личных обязательств – ноль, мысль о собственной ответственности в голову не приходит, все вокруг должны – и все в любой момент могут стать виноватыми.
Андрей Муковозчик комментирует самые эмоциональные события недели, вызвавшие вопросы от наших читательниц – читайте здесь.
Андрей Муковозчик:
Виновными в том, что недодали. В том, что зонтик не принесли ни от солнца, ни от дождя, не подержали. В том, что не подтерли и не постирали. К сожалению, украинское общество в массе своей скатилось именно на такой болезненно-дефективный уровень восприятия реального мира.
Всем урок: малое дитя полезло туда, куда взрослые много раз запрещали. Теперь дитя порют. Причем порют уже со всех сторон, ибо дитя растет и воет, но понимать свое место в мире по-прежнему не желает.
Подобным образом, кстати, ведет себя так и не пробившийся в мировые игроки Евросоюз. Боюсь, когда Украину выпорют и отправят стоять в углу, наступит и его очередь, девчонки.
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