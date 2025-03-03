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Лукашенко – правительству: не сидите в кабинете, переворачивая документы, а пройдитесь по всей стране

03 марта 2025 18:29
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Начавшаяся в Беларуси пятилетка качества, учитывая, разумеется, далеко не самую благоприятную мировую конъюнктуру, будет непростой, потому национальная экономика должна работать как часы, следуя четкому, взвешенному и прагматичному плану. Такова тональность сегодняшних заявлений Президента, адресованных правительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – правительству: не сидите в кабинете, переворачивая документы, а пройдитесь по всей стране-2

Комфортно можно работать только тогда, когда нет бюрократических препонов и все понятно, систематизировано, структурировано. В этом, как говорят, нам может помочь цифровизация. Но Президент поправляет – только тогда, когда люди понимают значение модных и красивых слов.

Лукашенко – правительству: не сидите в кабинете, переворачивая документы, а пройдитесь по всей стране-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Во-первых, должны понимать сами, что это такое. А то мы «цифровизация, роботизация, информатизация и искусственный интеллект», а различить эти понятия даже не можем, не то что в этом плане действуем. Два-три человека что-то соображают – и пошли ломиться, а назад не смотрим: идут за нами люди, общество или нет. Поэтому, да, надо быть впереди в этих направлениях, прежде всего в искусственном интеллекте и так далее, понимать, что это такое, но четко представлять, что нам сегодня надо, а что нам сегодня не надо, без чего мы можем обойтись.

Ветхие, заброшенные дома. Возьмете это на контроль. Не сидите в кабинете, переворачивая документы, пройдитесь по всей стране. Вот действительно надо оцифровать, как это модно сегодня говорить, все, что у нас есть, выложить в открытом доступе свободные участки, дома и прочее, чтобы люди видели и могли это купить. За пятилетку мы должны эту проблему снять. У вас должен быть окончательный учет имущества, земельных ресурсов, участков. Не должно быть ветхих и разваленных не только домов, но и деревень.

# Александр Лукашенко # Государственная социальная политика

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