Гастрономические эмоции. Как камчатская рыба может стать подарком мечты на 8 Марта?
В преддверии 8 Марта повезло тем мужчинам, чьи предусмотрительные женщины составили для них виш-листы. Другим, тем временем, приходится исследовать подборки из интернета и чуть ли не включать экстрасенсорные способности, чтобы разгадать пожелания любимых женщин! Банальными конфетами уже никого не удивишь, нужно больше креативности.
Выход есть! Лучший сувенир Камчатки – рыба красная и белая, копченая, соленая и вяленая! Большой ассортимент вкусной дальневосточной продукции премиального качества от свежей икры до целых рыбных тушек, рассказали в программе «Беларусь.Новости».
Ольга Борноволокова, продавец-консультант:
Мы привезли рыбу северных морей. У нас вся дикая рыба, нет абсолютно ни одного куска, ни одной тушки выращенной рыбы либо аквакультуры. В этом наше преимущество, что мы хотим показать гостям, что такое дикая рыба, чем она полезна, какие в ней есть аминокислоты, витамины А, В, С, D. И также в дикой рыбе, в красной рыбе, особенно в диком лососе, имеется чистейший омега-3.
Вкусная, сладенькая, свежая. Конечно, я первый раз на самом деле пробую такую привезенную икру. Спасибо большое, что привезли.
Ярмарка камчатской дикой рыбы расположилась в Боровлянах, в торговом центре «Перекресток». Сходить за покупками и подарить гастрономические эмоции своим милым женщинам можно с 4 по 10 марта с 9 до 18 часов.
*На правах рекламы.