Гастрономические эмоции. Как камчатская рыба может стать подарком мечты на 8 Марта?

В преддверии 8 Марта повезло тем мужчинам, чьи предусмотрительные женщины составили для них виш-листы. Другим, тем временем, приходится исследовать подборки из интернета и чуть ли не включать экстрасенсорные способности, чтобы разгадать пожелания любимых женщин! Банальными конфетами уже никого не удивишь, нужно больше креативности.

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