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Полоцкие пограничники спасли избитого беженца на латвийской границе

02 августа 2024 17:01
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Давно забывшие о гуманности европейские силовики, не изменяя собственным традициям, продолжают проявлять бесчеловечную жестокость в отношении беженцев. Накануне вечером полоцкие пограничники обнаружили около латвийской границы пострадавшего от западного произвола гражданина Конго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полоцкие пограничники спасли избитого беженца на латвийской границе-1

Военнослужащие незамедлительно оказали ему первую помощь, вызвали медиков и следственно-оперативную группу. По словам мужчины, его задержали латвийские силовики. Жестоко избили, сломали ногу, а после этого вывезли на границу и попросту выбросили на нашу территорию. Прибывшие на место врачи оказали беженцу необходимую помощь и доставили его в Верхнедвинскую центральную районную больницу.

# Беженцы # общество

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