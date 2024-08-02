Давно забывшие о гуманности европейские силовики, не изменяя собственным традициям, продолжают проявлять бесчеловечную жестокость в отношении беженцев. Накануне вечером полоцкие пограничники обнаружили около латвийской границы пострадавшего от западного произвола гражданина Конго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие незамедлительно оказали ему первую помощь, вызвали медиков и следственно-оперативную группу. По словам мужчины, его задержали латвийские силовики. Жестоко избили, сломали ногу, а после этого вывезли на границу и попросту выбросили на нашу территорию. Прибывшие на место врачи оказали беженцу необходимую помощь и доставили его в Верхнедвинскую центральную районную больницу.