Александр Лукашенко поздравил Виолетту Бордиловскую с серебром на Олимпиаде

Гордость отечественного спорта. В медальной копилке белорусов на Олимпиаде в Париже первая награда. Виолетта Бордиловская стала второй в прыжках на батуте. С завоеванием серебра спортсменку поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эта медаль – настоящий триумф для тебя и всей белорусской олимпийской команды. Невзирая ни на какие обстоятельства, в соперничестве с самыми сильными атлетами планеты ты смогла продемонстрировать отточенное мастерство, несгибаемый характер и силу духа.

С такой значимой для страны победой Президент также поздравил весь тренерский штаб во главе с Ольгой Власовой, пожелав крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.