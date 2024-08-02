Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил Виолетту Бордиловскую с серебром на Олимпиаде

02 августа 2024 16:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гордость отечественного спорта. В медальной копилке белорусов на Олимпиаде в Париже первая награда. Виолетта Бордиловская стала второй в прыжках на батуте. С завоеванием серебра спортсменку поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Виолетту Бордиловскую с серебром на Олимпиаде-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эта медаль настоящий триумф для тебя и всей белорусской олимпийской команды. Невзирая ни на какие обстоятельства, в соперничестве с самыми сильными атлетами планеты ты смогла продемонстрировать отточенное мастерство, несгибаемый характер и силу духа.

С такой значимой для страны победой Президент также поздравил весь тренерский штаб во главе с Ольгой Власовой, пожелав крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.

# Государственная политика в области спорта # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
«Надо разобраться от жизни». Лукашенко о ликвидации последствий урагана в Гомельской области
02 августа 2024 16:55

«Надо разобраться от жизни». Лукашенко о ликвидации последствий урагана в Гомельской области

Пробурено 90 скважин – когда Минск перейдёт на артезианское водоснабжение
02 августа 2024 15:27

Пробурено 90 скважин – когда Минск перейдёт на артезианское водоснабжение

Можно ли влиять на наполнение бюджета, гибкость инвесторов и при чём тут банки? Разговор с депутатом
02 августа 2024 15:19

Можно ли влиять на наполнение бюджета, гибкость инвесторов и при чём тут банки? Разговор с депутатом