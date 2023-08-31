Лукашенко обсудил вопросы национальной безопасности с Совбезом. Какие темы подняли на заседании?
Новости Беларуси. Напряженная обстановка в мире и у наших рубежей, санкционное давление – вопросы обеспечения национальной безопасности Александр Лукашенко сегодня, 31 августа, обсудил с Совбезом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация вдоль границ по-прежнему остается неспокойной. Соседние страны все чаще решаются на совершение странных и даже не поддающихся логике поступков, которые по своей сути очень похожи на откровенный шантаж. Несмотря на все провокации, мы готовы к восстановлению добрых соседских отношений.
Подробности разговора во Дворце Независимости в материале нашего политического обозревателя Алены Сыровой.
Так многолюдно на заседании Совета безопасности Беларуси давно не было. И это свидетельство плановости мероприятия, а не его спонтанности (как бы кому-то ни хотелось думать иначе). Во Дворце Независимости руководство силового, экономического и политического блоков страны. Все в рабочем настроении. Хотя обстановка на внешнем контуре, как отметил глава государства, не дает быть 100-процентно уверенными в том, что произойдет завтра.
Лукашенко – Совбезу: «Это уже опасный шаг. Как мы должны на все это реагировать?»
Накануне министр внутренних дел Польши рассуждал об учениях за пределами его страны и даже Альянса. Про «Боевое братство – 2023» ОДКБ сказал, что серьезно к нашим учениям не относятся, и это скорее «психологическая атака Беларуси на Польшу». Что ж, коль заговорили такими терминами, то с точки зрения психологии страшит чаще всего неизвестность, а мы открыты. Вот даже за маневрами пригласили понаблюдать. Пожалуйста.
У наших соседей, в общем-то, похоже, забот нет, кроме как строить заборы и из себя бог знает кого. Вот и латыши заговорили о том, что нужно поскорее освоить почти 10 миллионов евро, выделенных на строительство бесполезной конструкции. Чтобы потом, наверное, по примеру Польши выносить на референдум вопрос о необходимости его сноса. Что ж, как говорится, без комментариев. Хотя один из вчерашнего рабочего дня министра обороны Польши как раз у наших рубежей мы вам покажем.
Мариуш Блащак, министр обороны Польши:
Польская граница есть и будет защищена благодаря польскому правительству, которое создало забор на границе. Представьте себе, что произошло бы, если бы этого забора не было сегодня. Потому что нужно помнить, что эти гибридные атаки (вторжения мигрантов) происходят до сих пор.
Вольфович: безвизовый режим посещения Беларуси со стороны Польши, Прибалтики – это своего рода белорусский шенген.
Такими довольно обтекаемыми формулировками государственный секретарь подытожил заседание Совбеза. Отметим, что оно условно было разделено на два блока. Сначала широкий перечень вопросов обсудили в присутствии гражданских министров, а после исключительно с людьми в погонах. Это определенно в духе времени, но вовсе не означает, что невоенные аспекты безопасности неважны, напротив. И к нашей общей радости, им (образованию, здравоохранению, сельскому хозяйству) пока ничего не угрожает. Извне.
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