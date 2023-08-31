Лукашенко обсудил вопросы национальной безопасности с Совбезом. Какие темы подняли на заседании?

Новости Беларуси. Напряженная обстановка в мире и у наших рубежей, санкционное давление – вопросы обеспечения национальной безопасности Александр Лукашенко сегодня, 31 августа, обсудил с Совбезом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация вдоль границ по-прежнему остается неспокойной. Соседние страны все чаще решаются на совершение странных и даже не поддающихся логике поступков, которые по своей сути очень похожи на откровенный шантаж. Несмотря на все провокации, мы готовы к восстановлению добрых соседских отношений. Подробности разговора во Дворце Независимости в материале нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

Так многолюдно на заседании Совета безопасности Беларуси давно не было. И это свидетельство плановости мероприятия, а не его спонтанности (как бы кому-то ни хотелось думать иначе). Во Дворце Независимости руководство силового, экономического и политического блоков страны. Все в рабочем настроении. Хотя обстановка на внешнем контуре, как отметил глава государства, не дает быть 100-процентно уверенными в том, что произойдет завтра. Лукашенко – Совбезу: «Это уже опасный шаг. Как мы должны на все это реагировать?»

Накануне министр внутренних дел Польши рассуждал об учениях за пределами его страны и даже Альянса. Про «Боевое братство – 2023» ОДКБ сказал, что серьезно к нашим учениям не относятся, и это скорее «психологическая атака Беларуси на Польшу». Что ж, коль заговорили такими терминами, то с точки зрения психологии страшит чаще всего неизвестность, а мы открыты. Вот даже за маневрами пригласили понаблюдать. Пожалуйста.

У наших соседей, в общем-то, похоже, забот нет, кроме как строить заборы и из себя бог знает кого. Вот и латыши заговорили о том, что нужно поскорее освоить почти 10 миллионов евро, выделенных на строительство бесполезной конструкции. Чтобы потом, наверное, по примеру Польши выносить на референдум вопрос о необходимости его сноса. Что ж, как говорится, без комментариев. Хотя один из вчерашнего рабочего дня министра обороны Польши как раз у наших рубежей мы вам покажем.