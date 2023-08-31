Вольфович: безвизовый режим посещения Беларуси со стороны Польши, Прибалтики – это своего рода белорусский шенген

Новости Беларуси. Напряженная обстановка в мире и у наших рубежей, санкционное давление – вопросы обеспечения национальной безопасности Александр Лукашенко сегодня, 31 августа, обсудил с Совбезом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Напряженная обстановка в мире и у наших рубежей, санкционное давление – вопросы обеспечения национальной безопасности Александр Лукашенко сегодня, 31 августа, обсудил с Совбезом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фото: president.gov.by
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Безвизовый режим посещения нашей страны со стороны Польши, стран Прибалтики – это своего рода белорусский шенген в Европе. Только, к сожалению, принят в одностороннем порядке. Мы принимаем меры, направленные на доброжелательные, добрососедские отношения по отношению к полякам. По отношению к нам выставляют какие-то требования и условия, создают очереди на пунктах пропуска, закрывают пункты пропуска, грозятся закрыть границы. Ну, наверное, это демократические ценности по-европейски, по-другому не скажешь. Поэтому Беларусь никому не угрожает и не вырабатывает каких-то угрожающих мер для безопасности других стран. Напротив, мы готовы к сотрудничеству и взаимодействию. Поэтому сегодняшнее заседание Совета безопасности было посвящено еще раз анализу внешней политической обстановки, тем угрозам и вызовам, которые сегодня имеются в сфере прежде всего обеспечения национальной безопасности. Ряд предложений был доложен Президенту, он сказал их обсудить, доработать и представить ему в виде постановления Совета безопасности.
Такими довольно обтекаемыми формулировками государственный секретарь подытожил заседание Совбеза. Отметим, что он условно был разделен на два блока. Сначала широкий перечень вопросов обсудили в присутствии гражданских министров, а после исключительно с людьми в погонах. Это определенно в духе времени, но вовсе не означает, что невоенные аспекты безопасности неважны, напротив. И к нашей общей радости, им (образованию, здравоохранению, сельскому хозяйству) пока ничего не угрожает. Извне.
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