Вольфович: безвизовый режим посещения Беларуси со стороны Польши, Прибалтики – это своего рода белорусский шенген

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Безвизовый режим посещения нашей страны со стороны Польши, стран Прибалтики – это своего рода белорусский шенген в Европе. Только, к сожалению, принят в одностороннем порядке. Мы принимаем меры, направленные на доброжелательные, добрососедские отношения по отношению к полякам. По отношению к нам выставляют какие-то требования и условия, создают очереди на пунктах пропуска, закрывают пункты пропуска, грозятся закрыть границы. Ну, наверное, это демократические ценности по-европейски, по-другому не скажешь. Поэтому Беларусь никому не угрожает и не вырабатывает каких-то угрожающих мер для безопасности других стран. Напротив, мы готовы к сотрудничеству и взаимодействию. Поэтому сегодняшнее заседание Совета безопасности было посвящено еще раз анализу внешней политической обстановки, тем угрозам и вызовам, которые сегодня имеются в сфере прежде всего обеспечения национальной безопасности. Ряд предложений был доложен Президенту, он сказал их обсудить, доработать и представить ему в виде постановления Совета безопасности.