«Не путешествуйте в Беларусь, вы можете не вернуться!» Литовские власти вывесили билборд на границе

Новости Беларуси. Напряженная обстановка в мире и у наших рубежей, санкционное давление – вопросы обеспечения национальной безопасности Александр Лукашенко сегодня, 31 августа, обсудил с Совбезом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Напряженная обстановка в мире и у наших рубежей, санкционное давление – вопросы обеспечения национальной безопасности Александр Лукашенко сегодня, 31 августа, обсудил с Совбезом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация вдоль границ по-прежнему остается неспокойной. Соседние страны все чаще решаются на совершение странных и даже не поддающихся логике поступков, которые по своей сути очень похожи на откровенный шантаж. Несмотря на все провокации, мы готовы к восстановлению добрых соседских отношений.
У наших соседей, в общем-то, похоже, забот нет, кроме как строить заборы и из себя бог знает кого. Если им так легче – то пожалуйста. Кому, как говорится, будет хуже? Закрытием границ, ограничением свободных перемещений у своих граждан они явно симпатии не вызовут. Потому остается придумывать сказки. Эти кадры сняты на выезде из литовского пункта пропуска в Беларусь. Забавно, что литовские власти к своим соотечественникам обращаются на русском языке. Возможно, это последняя надежда, что те их хоть так поймут.
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