Лукашенко – Совбезу: «Это уже опасный шаг. Как мы должны на всё это реагировать?»

Ситуация вдоль границ по-прежнему остается неспокойной. Соседние страны все чаще решаются на совершение странных и даже не поддающихся логике поступков, которые по своей сути очень похожи на откровенный шантаж. Из последнего: накануне вооруженные латвийские военные нарушили белорусскую границу. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Силовики зашли на нашу сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись в Латвию. Сложно назвать это адекватным поступком. А вот Вильнюс и вовсе грозился закрыть все пункты пропуска с нашей страной. Пока литовские чиновники заявляют о некой «паузе» в этом процессе. А Польша готова открыть границу с Беларусью якобы в обмен на уступки. Дескать, Варшава рассчитывает на смягчение политики официального Минска. В частности, уж очень ее беспокоят «вагнеровцы». В ответ на повышенную тревожность поляков Александр Лукашенко дал дельный совет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Напряженная обстановка в мире и непосредственно у наших границ, санкционное давление не дают нам возможности быть абсолютно спокойными и уверенными в завтрашнем дне. Страны НАТО настойчиво продвигают политику своего расширения, наращивают военное присутствие вокруг Беларуси, постоянно проводят провокационные учения на наших границах, да и другие действия. Уже дошло до нарушения государственной границы военнослужащими. Ну это мы сегодня уточним.

Свои действия они оправдывают некими угрозами, якобы исходящими с территории Беларуси. Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Беларусь в неких мифических агрессивных намерениях, которых никогда не было и быть не может. Нагнетает истерию по поводу присутствия на территории Беларуси сотрудников частной военной компании «Вагнер». Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и глупые требования, даже не просьбы и предложения, а требования.

К тому же в апреле Варшава уведомила о решении не выполнять Договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении нашей страны, который фактически является последним юридически обязывающим международным актом в сфере контроля над вооружениями. Это уже опасный шаг. Как мы должны на все это реагировать? Я уже не говорю о подготовке на их территории наших беглых для осуществления военного переворота в Беларуси.