«Пожалуйста, ждём в гости». Польшу пригласили в качестве наблюдателя на учения ОДКБ в Беларуси

Так или иначе мы готовы к восстановлению добрых соседских отношений, подчеркнул Президент. Тому подтверждение – приглашение представителей Польши в качестве наблюдателей на учение ОДКБ «Боевое братство». Но, по всей видимости, официальная Варшава на такой шаг не решится.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Мы направили приглашение, ответов пока нет. Официальное открытие учений состоится завтра, 1 сентября. Посмотрим, на каком этапе. Еще есть время до 6 сентября, до завершения. Пожалуйста, ждем в гости. Мы прекрасно понимаем, почему наши оппоненты волнуются. Они преследуют свои только цели. Данные учения носят исключительно характер слаживания структур ОДКБ. Тот контингент, который к нам прибыл, везде задекларирован, показан: сколько участников, на каких полигонах проходят данные учения. Мы работаем по принципу, что учим своих военнослужащих, готовим свою армию к реакции на возможные риски и угрозы.