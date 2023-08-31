«Пожалуйста, ждём в гости». Польшу пригласили в качестве наблюдателя на учения ОДКБ в Беларуси
Новости Беларуси. Напряженная обстановка в мире и у наших рубежей, санкционное давление – вопросы обеспечения национальной безопасности Александр Лукашенко обсудил с Совбезом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Так или иначе мы готовы к восстановлению добрых соседских отношений, подчеркнул Президент. Тому подтверждение – приглашение представителей Польши в качестве наблюдателей на учение ОДКБ «Боевое братство». Но, по всей видимости, официальная Варшава на такой шаг не решится.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Мы направили приглашение, ответов пока нет. Официальное открытие учений состоится завтра, 1 сентября. Посмотрим, на каком этапе. Еще есть время до 6 сентября, до завершения. Пожалуйста, ждем в гости. Мы прекрасно понимаем, почему наши оппоненты волнуются. Они преследуют свои только цели. Данные учения носят исключительно характер слаживания структур ОДКБ. Тот контингент, который к нам прибыл, везде задекларирован, показан: сколько участников, на каких полигонах проходят данные учения. Мы работаем по принципу, что учим своих военнослужащих, готовим свою армию к реакции на возможные риски и угрозы.
Напомним, учение ОДКБ «Боевое братство – 2023» начнется уже завтра, 1 сентября, сразу на нескольких полигонах.