Лукашенко: «Беглые, которые находятся в Польше, Литве и особенно в Украине, понимают, для чего их там используют»

Новости Беларуси. Напряженная обстановка в мире и у наших рубежей, санкционное давление – вопросы обеспечения национальной безопасности Александр Лукашенко сегодня, 31 августа, обсудил с Совбезом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К тому же в апреле Варшава уведомила о решении не выполнять Договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении нашей страны. Это фактически последнее юридически обязывающее международное соглашение в сфере контроля над вооружениями, которое больше не имеет силы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А вот это уже опасный шаг, и мы всегда должны поляков, руководство Польши об этом предупреждать, чтобы потом больно не было. И это не угрозы, а простая констатация. Мы, напротив, не заинтересованы в эскалации напряжения. Президент неоднократно говорил и сегодня повторил тезис о готовности взаимодействовать с соседями.