Лукашенко: «Беглые, которые находятся в Польше, Литве и особенно в Украине, понимают, для чего их там используют»

Новости Беларуси. Напряженная обстановка в мире и у наших рубежей, санкционное давление – вопросы обеспечения национальной безопасности Александр Лукашенко сегодня, 31 августа, обсудил с Совбезом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Напряженная обстановка в мире и у наших рубежей, санкционное давление – вопросы обеспечения национальной безопасности Александр Лукашенко сегодня, 31 августа, обсудил с Совбезом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К тому же в апреле Варшава уведомила о решении не выполнять Договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении нашей страны. Это фактически последнее юридически обязывающее международное соглашение в сфере контроля над вооружениями, которое больше не имеет силы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А вот это уже опасный шаг, и мы всегда должны поляков, руководство Польши об этом предупреждать, чтобы потом больно не было.
И это не угрозы, а простая констатация. Мы, напротив, не заинтересованы в эскалации напряжения. Президент неоднократно говорил и сегодня повторил тезис о готовности взаимодействовать с соседями.
Александр Лукашенко:
Я уже не говорю о подготовке на их территории наших беглых для осуществления военного переворота в Беларуси. Опять же хочу предупредить, что в этом плане мы ни с кем церемониться не будем. Хотя, надо отдать должное, наши беглые, которые находятся в Польше, Литве и особенно в Украине, понимают, для чего их там используют. При всем этом мы готовы к восстановлению добрых отношений со своими соседями, как я говорил, их не выбирают, они от Господа Бога. Однако в ответ на все наши посылы идут только обвинения и угрозы. Значит, никакой нормализации им не надо.
Лукашенко – Совбезу: «Это уже опасный шаг. Как мы должны на все это реагировать?»