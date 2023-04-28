В Минске к 9 Мая установят огромные открытки и 12-метровую арт-свечу

Новости Беларуси. К 9 Мая в Минске установят более 100 тематических конструкций, а также 500 тканевых пилонов и 120 плакатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В основу праздничной графики лег красный цвет Победы. Масштабные конструкции появятся на основных городских площадях. Столицу украсят огромные открытки. Так, на площади Независимости оборудуют панно из 8 тысяч лоскутов. Также здесь установят 12-метровую арт-свечу, на которой можно будет увидеть фотографии военных лет. На Октябрьской площади разместится 9-метровая художественная конструкция.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна Минскрекламы:

На проспекте Независимости будут представлены совершенно новые пилоны, которыми мы оформляем мачты освещения. Это конструкции жесткие, это фрезерованные конструкции. Это не тканевые пилоны, к которым уже все привыкли. В этом году оформление города к празднованию 9 Мая будет особенно нарядным, торжественным, патриотичным, праздничным.