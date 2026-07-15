Помощь без бюрократии и в срок: как райагросервисы меняют облик района

Время – один из главных ресурсов аграриев, который определяет ход уборочной. Важно сохранить то, что было заложено в землю и заботливо выращено. Именно поэтому так важно техническое переоснащение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Современные центры по обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования животноводческих комплексов появятся по всей стране. Скорая техническая помощь должна находиться рядом с хозяйствами – на районный уровень зайдут отечественные производители. Это и гарантийное обслуживание, и продажа запасных частей. Такие требования озвучил глава государства на этой неделе, посещая Шкловский район. Лукашенко: надо сделать так, чтобы райагросервисы не были пасынками у наших заводов. Александр Лукашенко проинспектировал завершение реконструкции местного агросервиса, который во многом должен стать образцовым для всей страны. Из 75 объектов уже в 31-м созданы технические центры крупных машиностроителей.

Новую технику для брестских аграриев в «Гомсельмаш» доставляет по железной дороге. А в своем техническом центре в Жабинке, который в райагроссервисе существует с 1999 года, проводят полную предпродажную подготовку.

При помощи крана ставим колеса, пригоняем его сюда. Здесь уже полностью мы ставим всю световую сигнализацию, повороты, стеклоочистители, проверяем, доливаем масло в двигатели.

Жабинковская сельхозтехника – опорный пункт «Гомсельмаша» для пяти соседних районов. В составе – 5 бригад скорой технической помощи, и срок реагирования по гарантии меньше суток. На обслуживании больше сотни единиц техники, а общий парк насчитывает 806. К старту этого сезона подготовили 19 зерноуборочных и 33 кормоуборочных комбайна. Одно из главных преимуществ такой работы на местах – оперативность. Специалисты центра на связи с конструкторским бюро завода и первые в курсе каждого апгрейда техники. Игорь Дулевич, заместитель директора – начальник технического центра ОАО «Гомсельмаш» Жабинковской сельхозтехники:

Все специалисты нашего технического центра проходят обучение на учебном комбинате завода-изготовителя. Там конструкторы рассказывают полностью все новшества.

Сельхозтехника в Жабинке не прекращает работу уже шесть десятилетий. Когда-то территория предприятия занимала рекордные 17 гектаров. Сегодня оптимизировали до 10. Но в каждый квадратный метр вкладываются с умом. Перешли на автоматические пеллетные котлы для мастерских, обновляют помещение, оснащают дополнительной техникой и прототипами оборудования. Создают современные условия для персонала.

Александр Ермаков, начальник станции технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка Жабинковской сельхозтехники:

Мир не стоит на месте. Условия, конечно, поменялись в лучшую сторону. Красивее стало, лучше, приятнее работать.