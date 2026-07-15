Помощь без бюрократии и в срок: как райагросервисы меняют облик района
Время – один из главных ресурсов аграриев, который определяет ход уборочной. Важно сохранить то, что было заложено в землю и заботливо выращено. Именно поэтому так важно техническое переоснащение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Современные центры по обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования животноводческих комплексов появятся по всей стране. Скорая техническая помощь должна находиться рядом с хозяйствами – на районный уровень зайдут отечественные производители. Это и гарантийное обслуживание, и продажа запасных частей. Такие требования озвучил глава государства на этой неделе, посещая Шкловский район.
Лукашенко: надо сделать так, чтобы райагросервисы не были пасынками у наших заводов.
Александр Лукашенко проинспектировал завершение реконструкции местного агросервиса, который во многом должен стать образцовым для всей страны. Из 75 объектов уже в 31-м созданы технические центры крупных машиностроителей.
Новую технику для брестских аграриев в «Гомсельмаш» доставляет по железной дороге. А в своем техническом центре в Жабинке, который в райагроссервисе существует с 1999 года, проводят полную предпродажную подготовку.
При помощи крана ставим колеса, пригоняем его сюда. Здесь уже полностью мы ставим всю световую сигнализацию, повороты, стеклоочистители, проверяем, доливаем масло в двигатели.
Жабинковская сельхозтехника – опорный пункт «Гомсельмаша» для пяти соседних районов. В составе – 5 бригад скорой технической помощи, и срок реагирования по гарантии меньше суток. На обслуживании больше сотни единиц техники, а общий парк насчитывает 806.
К старту этого сезона подготовили 19 зерноуборочных и 33 кормоуборочных комбайна. Одно из главных преимуществ такой работы на местах – оперативность. Специалисты центра на связи с конструкторским бюро завода и первые в курсе каждого апгрейда техники.
Игорь Дулевич, заместитель директора – начальник технического центра ОАО «Гомсельмаш» Жабинковской сельхозтехники:
Все специалисты нашего технического центра проходят обучение на учебном комбинате завода-изготовителя. Там конструкторы рассказывают полностью все новшества.
Сельхозтехника в Жабинке не прекращает работу уже шесть десятилетий. Когда-то территория предприятия занимала рекордные 17 гектаров. Сегодня оптимизировали до 10. Но в каждый квадратный метр вкладываются с умом. Перешли на автоматические пеллетные котлы для мастерских, обновляют помещение, оснащают дополнительной техникой и прототипами оборудования. Создают современные условия для персонала.
Александр Ермаков, начальник станции технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка Жабинковской сельхозтехники:
Мир не стоит на месте. Условия, конечно, поменялись в лучшую сторону. Красивее стало, лучше, приятнее работать.
Райагросервисы возвращаются, но это не просто воскрешение советской модели. Это глубокая модернизация с учетом запросов современных хозяйств. Цель неизменна – помочь аграриям на местах – быстро, качественно, без бюрократии. Ремонт техники, гарантийный, постгарантийный, продажа запчастей, накопление удобрений и топлива – все под одной крышей. Это и есть модель комплексного обслуживания.
Именно ее сегодня создают на базе существующих мощностей. Где-то достаточно ошлифовать работу, где-то нужно строить с нуля. Но принцип един – минимизировать риски поломок своевременной профилактикой. И чтобы хозяйства не ждали нужную детали неделями, в одном месте собрать расходники всех отечественных производителей техники. Рациональный подход от главы государства как руководство к действию.
Райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники – Лукашенко.
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