Прямой эфир

Лукашенко об Алексиевич: это человек, который, став нобелевским лауреатом, который вырос на этой земле, предал её

19 марта 2022 16:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Судьба Украины стала одной из главных тем в интервью Президента японскому журналисту, но не единственной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко назвал ключевые, глубинные причины всех мировых конфликтов и выразил народное мнение о так называемой интеллигенции, которая предает свой народ.  

Григорий Азаренок продолжит.  

Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Японский журналист зачем-то читал тупую лживую беллетристику Алексиевич и спросил про нее у Президента. Мне очень понравился ответ.  

Лукашенко об Алексиевич: это человек, который, став нобелевским лауреатом, который вырос на этой земле, предал её-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я к ней не отношусь сейчас никак. Я очень рад, что вы читаете произведения Алексиевич. Хотелось бы, чтобы вы читали и произведения других наших белорусских авторов. Поэтому я никак к ней не отношусь. Это человек, который, став нобелевским лауреатом (не будем говорить, как и почему), который вырос на этой земле, предал ее и сбежал отсюда. Ее никто не выдворял, не выгонял из Беларуси. Это ее право. Она выбрала Германию. Там, наверное, теплее. Там, наверное, приплачивают, может, еще что-то, не знаю. Я этим вопросом не интересуюсь. В нашем обществе такой проблемы нет.  

Читайте также:  

Президент Беларуси: «Я с величайшим уважением отношусь к вам: к японцам и японскому государству»  

Лукашенко в интервью японскому журналисту: «Я никогда никаких военных действий не поддерживал и никогда не буду поддерживать»  

«Это был прямой разговор». Японский журналист поделился впечатлениями от интервью с Президентом Беларуси  

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Шигенори Канехира # Светлана Алексиевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему наш финансовый вектор сместился на Восток и посадят ли белорусов на санкционную диету? Анонс программы «Неделя»
19 марта 2022 16:05

Почему наш финансовый вектор сместился на Восток и посадят ли белорусов на санкционную диету? Анонс программы «Неделя»

В основном солнечно и до +17°С. Прогноз синоптиков на неделю с 21 по 27 марта
19 марта 2022 15:52

В основном солнечно и до +17°С. Прогноз синоптиков на неделю с 21 по 27 марта

«С презрением!» Украинские пограничники устроили провокацию при выезде посла Беларуси из Украины
19 марта 2022 15:36

«С презрением!» Украинские пограничники устроили провокацию при выезде посла Беларуси из Украины