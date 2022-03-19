Лукашенко об Алексиевич: это человек, который, став нобелевским лауреатом, который вырос на этой земле, предал её

Новости Беларуси. Судьба Украины стала одной из главных тем в интервью Президента японскому журналисту, но не единственной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко назвал ключевые, глубинные причины всех мировых конфликтов и выразил народное мнение о так называемой интеллигенции, которая предает свой народ.
Григорий Азаренок продолжит.
Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Японский журналист зачем-то читал тупую лживую беллетристику Алексиевич и спросил про нее у Президента. Мне очень понравился ответ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я к ней не отношусь сейчас никак. Я очень рад, что вы читаете произведения Алексиевич. Хотелось бы, чтобы вы читали и произведения других наших белорусских авторов. Поэтому я никак к ней не отношусь. Это человек, который, став нобелевским лауреатом (не будем говорить, как и почему), который вырос на этой земле, предал ее и сбежал отсюда. Ее никто не выдворял, не выгонял из Беларуси. Это ее право. Она выбрала Германию. Там, наверное, теплее. Там, наверное, приплачивают, может, еще что-то, не знаю. Я этим вопросом не интересуюсь. В нашем обществе такой проблемы нет.
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