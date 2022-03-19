Лукашенко об Алексиевич: это человек, который, став нобелевским лауреатом, который вырос на этой земле, предал её

Новости Беларуси. Судьба Украины стала одной из главных тем в интервью Президента японскому журналисту, но не единственной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко назвал ключевые, глубинные причины всех мировых конфликтов и выразил народное мнение о так называемой интеллигенции, которая предает свой народ.

Григорий Азаренок продолжит.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Японский журналист зачем-то читал тупую лживую беллетристику Алексиевич и спросил про нее у Президента. Мне очень понравился ответ.