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В основном солнечно и до +17°С. Прогноз синоптиков на неделю с 21 по 27 марта

19 марта 2022 15:52
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Начало недели выдалось обманчиво теплым, затем погода вновь продемонстрировала свой непостоянный характер: в страну пришел холодный воздух с северных широт, рассказали в программе «Плюс-минус». Температура оказалась ниже климатической нормы. Ночью фиксировались заморозки, а днем воздух не прогревался выше +8 °С.  

Ну а чего же ждать на предстоящей неделе?  

Мартовское солнышко согреет белорусов в предстоящие рабочие дни. Осадков синоптики не прогнозируют, а вот настоящее весеннее тепло обещают. В воскресенье, 20 марта, ночью и утром в северных и северо-восточных районах Беларуси на дорогах ожидается гололедица. Температура ночью составит от -2 до +7 °С, днем от +6 до +13 °С.  

В Риме +16°C, в Москве +4°C. О погоде в Европе на неделю с 21 по 27 марта читайте здесь.

В основном солнечно и до +17°С. Прогноз синоптиков на неделю с 21 по 27 марта-1

В понедельник, 21 марта, гололедица застанет врасплох северные и северо-восточные районы страны. Ночью столбики термометров зафиксируют отметки от -5 до +1 °С, а днем от +8 до +15 °С.  

Во вторник и среду, 22-23 марта, температура воздуха ночью составит от -4 до +2 °С, днем +9…+15 °С.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

В основном солнечно и до +17°С. Прогноз синоптиков на неделю с 21 по 27 марта-4

В основном солнечно и до +17°С. Прогноз синоптиков на неделю с 21 по 27 марта-6

В основном солнечно и до +17°С. Прогноз синоптиков на неделю с 21 по 27 марта-8

В основном солнечно и до +17°С. Прогноз синоптиков на неделю с 21 по 27 марта-10

В основном солнечно и до +17°С. Прогноз синоптиков на неделю с 21 по 27 марта-12

В основном солнечно и до +17°С. Прогноз синоптиков на неделю с 21 по 27 марта-14

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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