В основном солнечно и до +17°С. Прогноз синоптиков на неделю с 21 по 27 марта

Начало недели выдалось обманчиво теплым, затем погода вновь продемонстрировала свой непостоянный характер: в страну пришел холодный воздух с северных широт, рассказали в программе «Плюс-минус». Температура оказалась ниже климатической нормы. Ночью фиксировались заморозки, а днем воздух не прогревался выше +8 °С.

Ну а чего же ждать на предстоящей неделе?

Мартовское солнышко согреет белорусов в предстоящие рабочие дни. Осадков синоптики не прогнозируют, а вот настоящее весеннее тепло обещают. В воскресенье, 20 марта, ночью и утром в северных и северо-восточных районах Беларуси на дорогах ожидается гололедица. Температура ночью составит от -2 до +7 °С, днем от +6 до +13 °С.