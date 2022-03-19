Почему наш финансовый вектор сместился на Восток и посадят ли белорусов на санкционную диету? Анонс программы «Неделя»

Тянет ли АПК и приносят ли обещанный урожай реформы в Витебской области? Почему наш финансовый вектор сместился на Восток? Что происходит в отношениях между Беларусью и Японией? Посадят ли белорусов на санкционную диету? В День Конституции в силу вступил Основной закон страны. Эти темы станут центральными в итоговой программе за неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О главных событиях уходящих семи дней смотрите в программе «Неделя». Она выйдет в эфир в воскресенье, 20 марта, в 19:30.