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Почему наш финансовый вектор сместился на Восток и посадят ли белорусов на санкционную диету? Анонс программы «Неделя»

19 марта 2022 16:05
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Тянет ли АПК и приносят ли обещанный урожай реформы в Витебской области? Почему наш финансовый вектор сместился на Восток? Что происходит в отношениях между Беларусью и Японией? Посадят ли белорусов на санкционную диету? В День Конституции в силу вступил Основной закон страны. Эти темы станут центральными в итоговой программе за неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О главных событиях уходящих семи дней смотрите в программе «Неделя». Она выйдет в эфир в воскресенье, 20 марта, в 19:30.

Почему наш финансовый вектор сместился на Восток и посадят ли белорусов на санкционную диету? Анонс программы «Неделя»-1

Что оказалось в центре внимания всей страны и наших корреспондентов, смотрите в видеоматериале.

# Экономика # общество # Фотофакт

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