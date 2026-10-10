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Новости по тегу #Природные явления

В США более 880 тысяч потребителей остались без света из-за урагана «Исаиас»
10 октября 2026 13:55

В США более 880 тысяч потребителей остались без света из-за урагана «Исаиас»

Лето 2026 года стало для Западной Европы самым жарким за всю историю наблюдений
10 сентября 2026 10:14

Лето 2026 года стало для Западной Европы самым жарким за всю историю наблюдений

Извержение вулкана Семеру произошло в Индонезии
06 сентября 2026 14:24

Извержение вулкана Семеру произошло в Индонезии

Климатическое явление Эль-Ниньо обрушивает на Чили небывалые дожди и наводнения
02 сентября 2026 09:44

Климатическое явление Эль-Ниньо обрушивает на Чили небывалые дожди и наводнения

Наводнение и сель в Непале: без вести пропали 826 человек
27 августа 2026 06:13

Наводнение и сель в Непале: без вести пропали 826 человек

В Латвии буря оставила без электричества 277 тысяч домохозяйств
23 августа 2026 11:55

В Латвии буря оставила без электричества 277 тысяч домохозяйств

152 человека эвакуировали вертолетами с турмаршрута вулкана на Камчатке
23 августа 2026 09:36

152 человека эвакуировали вертолетами с турмаршрута вулкана на Камчатке

Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии, есть погибшие
15 августа 2026 11:15

Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии, есть погибшие

В Западной Европе от жары погибли почти 4 тысячи человек
04 июля 2026 13:58

В Западной Европе от жары погибли почти 4 тысячи человек

NC: антарктический шельф может таять быстрее, чем ожидалось
10 мая 2026 17:52

NC: антарктический шельф может таять быстрее, чем ожидалось

Яркую комету C/2025 R3 можно будет увидеть в небе в ближайшие дни
13 апреля 2026 13:47

Яркую комету C/2025 R3 можно будет увидеть в небе в ближайшие дни

Вероятность магнитных бурь на Земле 10-12 апреля достигла 90%
10 апреля 2026 10:34

Вероятность магнитных бурь на Земле 10-12 апреля достигла 90%