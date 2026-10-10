Новости по тегу #Природные явления

Ураган «Исаиас» достиг американского побережья.
Август 2026 г. повторил рекордный показатель температуры июля 2023 г.
В Индонезии на острове Ява началось извержение вулкана Семеру.
Сантьяго пережил самый дождливый день почти за два десятилетия, а в Ла-Серена зафиксированы одни из самых интенсивных осадков за всю историю наблюдений в регионе.
В пострадавшем районе на данный момент обнаружено 165 тел погибших.
После бури с ураганным ветром и проливным дождем в Латвии нарушена подача электроэнергии.
152 человека эвакуированы на вертолетах.
5 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии.
В некоторых городах температура превышала +45°.
Ученые предупреждают, что ускоренное таяние ледников приведёт к росту уровня мирового океана, поскольку Антарктида содержит крупнейшие запасы льда на планете.
Несмотря на низкую яркость, на данный момент это самая яркая комета, доступная для наблюдения.
С 10 по 12 апреля вероятность слабых магнитных бурь, вызванных корональной дырой на Солнце, оценивается примерно в 90%.
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