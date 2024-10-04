Лукашенко доложили о ходе сева озимых: «Сколько мы будем размандыкивать по этим вопросам?»

Усилить поддержку строительства жилья на селе – пообещал глава государства. Вопрос социального развития небольших населенных пунктов, наряду с АПК, стал одним из центральных в ходе рабочей поездки Президента в Брестскую область, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По прилете Александру Лукашенко доложили о завершающем этапе страды. Ожидаемый каравай – более 10 миллионов тонн. Что касается сева озимых – залога будущего урожая – полевые работы должны завершить до 15 октября. В Брестской области это уже решенная задача, однако к отдельным регионам есть вопросы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А что, в Витебске можно сеять позже, чем в Бресте?
– Нет, конечно, они должны, по идее, завершить.
– По идеи у вас в конце сентября в Витебске должно быть закончено.
– До 1 октября.
– Ну так и что? Ладно, будем разбираться и притом принципиально, начиная с вас. Мне нужно, как должно быть. Сколько мы будем размандыкивать, извини меня, по этим вопросам: мы не посеяли, мы посеяли. Что мешало посеять до 1 октября. Значит, разбирайтесь Дмитрий Николаевич [Крутой, глава Администрации Президента Беларуси – прим. ред.] с кадрами тоже, пора их на место ставить. Не могут – пускай уходят.
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