Лукашенко доложили о ходе сева озимых: «Сколько мы будем размандыкивать по этим вопросам?»

Усилить поддержку строительства жилья на селе – пообещал глава государства. Вопрос социального развития небольших населенных пунктов, наряду с АПК, стал одним из центральных в ходе рабочей поездки Президента в Брестскую область, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прилете Александру Лукашенко доложили о завершающем этапе страды. Ожидаемый каравай – более 10 миллионов тонн. Что касается сева озимых – залога будущего урожая – полевые работы должны завершить до 15 октября. В Брестской области это уже решенная задача, однако к отдельным регионам есть вопросы.