Дмитрий Шевцов о лагере беженцев: «Люди обеспечены всем, нуждающихся в чём-то здесь нет»

Новости Беларуси. Больше 2 000 беженцев, временно размещенных в логистическом центре под Гродно, продолжают надеяться на гуманитарный коридор через Польшу и по-прежнему рассчитывают, что их все-таки пустят туда, где обещали теплый прием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Из наших сотрудников работают 18 человек постоянно. 12 – в лагере, шесть работают у нас на складе, МЧС, который нам любезно предоставило – три бокса, чтобы мы могли принимать гуманитарный груз. Привозят все общественные организации без исключения гуманитарную помощь. Это продуктовые наборы, вещи теплые. БСЖ нам привезли просто неимоверное количество – 2 000 почти – теплых одеял. Здесь есть тепло, здесь 16-18 градусов, нормальные условия. Здесь есть горячая вода, питьевая вода, биотуалеты, средства коммуникации. Они могут заряжать свои телефоны. Две бригады скорой помощи круглосуточно работают, осуществляется охрана, приезжают автолавки. Все что необходимо – у них есть. Двухразовое питание, плюс мы выдаем продуктовые наборы на вечер, поэтому люди обеспечены всем, нуждающихся в чем-то здесь нет.

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