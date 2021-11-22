Дмитрий Гора: «Сейчас нами проверяется версия о том, что действия польских властей были заранее спланированы»

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Сегодня, только что мне доложили, признаны потерпевшими по уголовному делу 132 человека. Из них 23 – малолетние от года до 14 лет. По каждому случаю назначена судебно-медицинская экспертиза. Людей осматривают судебные медики. Буквально только что я заходил в кабинет, где работают наши следователи. В данный момент мы возбудили уголовное дело по факту совершения преступления против безопасности человечества. В рамках уголовного дела мы исследуем все обстоятельства противоправных действий польской стороны. По каждому факту будет дана квалификация, в том числе и по факту применения насилия к журналистам. Повреждения самые разнообразные. Основная масса – это поражение органов дыхания в результате применения сильнодействующих ядовитых веществ. Могу добавить, что настолько интенсивно применялись эти отравляющие вещества, что следователи, которые через несколько часов прибыли для осмотра места происшествия, также пострадали уже в ходе осмотра места происшествия. В целях полноты расследования уголовного дела мы будем направлять запросы об оказании правовой помощи в том числе и властям Республики Польша.

Я только что был в пункте пропуска. Раньше я неоднократно был в таких местах. Я видел, когда идет работа, когда кипит жизнь, когда идут транспортные потоки. И то, что я увидел сейчас, чисто по-человечески очень удручающе действует. Я считаю, что так не должно быть. Когда я сегодня прибыл в пункт пропуска, водомет не заводили. Сейчас нами проверяется версия о том, что действия польских властей были заранее спланированы, потому что к тому моменту, когда 16 числа группа мигрантов прибыла в пункт пропуска, там уже были сосредоточены силы польских силовиков, что может свидетельствовать о том, что это было заранее спланированная акция, заранее спланированная провокация. Над этим следствие сейчас работает.

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