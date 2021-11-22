МИД России: «О правах человека в Варшаве как-то незаметно забыли»

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

Ведь мы же все уже сказали – нужно соответствовать тем идеалам, которые ты на протяжении многих лет навязывал всему мировому сообществу. Сколько всего на протяжении последних 20 лет Варшава на правочеловеческом треке опубликовала в отношении других стран? А сейчас о правах человека в Варшаве как-то незаметно забыли и не вспоминают о тех своих заявлениях, которые они адресовали другим странам. Что это такое? Двойные стандарты? Конечно, нет. Это двуликость, вот и все.