МИД России: «О правах человека в Варшаве как-то незаметно забыли»
В МИД России раскритиковали отказ Польши от гуманитарного коридора для беженцев. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, такой ответ польских властей является проявлением двуликости в вопросе обеспечения прав человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
Ведь мы же все уже сказали – нужно соответствовать тем идеалам, которые ты на протяжении многих лет навязывал всему мировому сообществу. Сколько всего на протяжении последних 20 лет Варшава на правочеловеческом треке опубликовала в отношении других стран? А сейчас о правах человека в Варшаве как-то незаметно забыли и не вспоминают о тех своих заявлениях, которые они адресовали другим странам. Что это такое? Двойные стандарты? Конечно, нет. Это двуликость, вот и все.
По словам Марии Захаровой, Польша забывает о собственной ответственности и как участница антииракской кампании. А когда беженцы открыто заявляют о своих целях и о том, что не претендуют на польское гостеприимство, Польша точно так же забывает и о правах человека.