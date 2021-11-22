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МИД России: «О правах человека в Варшаве как-то незаметно забыли»

22 ноября 2021 14:31
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В МИД России раскритиковали отказ Польши от гуманитарного коридора для беженцев. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, такой ответ польских властей является проявлением двуликости в вопросе обеспечения прав человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МИД России: «О правах человека в Варшаве как-то незаметно забыли»-1

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:  
Ведь мы же все уже сказали – нужно соответствовать тем идеалам, которые ты на протяжении многих лет навязывал всему мировому сообществу. Сколько всего на протяжении последних 20 лет Варшава на правочеловеческом треке опубликовала в отношении других стран? А сейчас о правах человека в Варшаве как-то незаметно забыли и не вспоминают о тех своих заявлениях, которые они адресовали другим странам. Что это такое? Двойные стандарты? Конечно, нет. Это двуликость, вот и все.  

МИД России: «О правах человека в Варшаве как-то незаметно забыли»-4

По словам Марии Захаровой, Польша забывает о собственной ответственности и как участница антииракской кампании. А когда беженцы открыто заявляют о своих целях и о том, что не претендуют на польское гостеприимство, Польша точно так же забывает и о правах человека.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Мария Захарова # Фотофакт

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