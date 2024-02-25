Лукашенко о выборах: мой уход будет равнозначен предательству

Новости Беларуси. Нигде в мире открытых, честных и принципиальных выборов, как в Беларуси, нет. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, которые ждали его на избирательном участке № 478. Здесь 25 февраля глава государства исполнил свой гражданский долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Единый день голосования является знаковым моментом в электоральной истории независимой Беларуси. Исходя из законов развития общества, усиливается роль парламента. Но политические перемены проходят в условиях мировой турбулентности. Желание определенных стран удержать диктатуру гегемонизма приводит к напряжению в разных точках планеты, а «псевдодемократия» становится элементом уничтожения государств с суверенной позицией. В таких условиях весьма важен единый дух для государства и четкая вертикаль власти. Белорусское общество волнует сохранение нашей модели развития и дальнейшая политическая ситуация в стране.

– В контексте нынешней избирательной кампании оппозиция начинает раскручивать тему, пойдете вы или нет на следующие президентские выборы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пойду. Передайте им, что пойду. Подробности.

– Какой он, Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин, за которых мы должны голосовать в будущем? Александр Лукашенко:

Я не знаю, это ваше дело. – Какие характеристики?

Александр Лукашенко:

Если вы меня поняли, что уходящий Президент и завтра уйду – нет. Я же ответил на этот вопрос. Сейчас момент такой, что это будет равнозначно предательству. Я знаю, что я многим не нравлюсь чиновникам и прочим, потому что я жестко требую выполнения хотя бы наших договоренностей и принятых Президентом решений. Если они не будут выполняться, тогда рухнет вся конструкция власти и общество утонет. Да, я это понимаю. Возьмите пандемию. Кто оказался прав? Это моя работа: сидеть, думать. И, использовав опыт и свои знания, я должен прогнозировать. Если этого у Президента нет, нечего этим и заниматься. Поэтому это главное качество Президента. Естественно, должна быть железная интуиция. А самое главное – ты всегда должен помнить, откуда ты пришел, быть земным человеком. Помнить, что 10 миллионов человек и миллиона три, которые сюда приезжают отдыхать, – это люди, которым ты должен. Ты им обязан. Ну, и они мне тоже чем-то обязаны. Когда я говорю: в зеркало посмотрите на себя – это тоже об этом речь.